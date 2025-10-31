Інтерфакс-Україна
Події
13:38 31.10.2025

Деякі європейські країни намагаються виключити певних російських олігархів із санкційних пакетів - Сибіга

2 хв читати
Деякі європейські країни намагаються виключити певних російських олігархів із санкційних пакетів - Сибіга
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив успішність роботи із запровадження санкцій проти РФ за двома напрямками, але повідомив про "певний регрес" щодо санкціонування оточення очільника Кремля Володимира Путіна.

На брифінгу у п’ятницю Сибіга зазначив, що на доручення президента України Володимира Зеленського МЗС вже розпочинав формування 20-го санкційного пакета проти РФ, і сподівається на швидке просування на цьому треку.

За словами глава МЗС, вже "є чітке розуміння, що має бути пріоритетно включено у цей пакет". Як розповів Сибіга, цю інформацію вже довели до партнерів.

"Ми бачимо вплив санкційних пакетів за трьома напрямками. Перше: обмеження російського агресора, їхніх компаній у доступі до новітніх технологій, передусім військового спрямування. Друге: санкції, спрямовані на зменшення джерел бази фінансування російської військової машини. Третє: санкціонування проти режиму - оточення Путіна", - заявив очільник МЗС.

За словами міністра, за першими двома напрямками було досягнуто "справді хорошого прогресу".

"На жаль, за третім напрямком, ми бачимо, на жаль, навіть певний регрес. Деякі європейські країни намагаються навіть виключити певних російських олігархів із санкційних пакетів. Тому ми будемо далі відстоювати і наполягати на позиції санкціонування російського великого бізнесу, олігархів, причетних до функціонування російської військової машини", - повідомив Сибіга.

З даними експертів, як додав міністр, економічний ефект від запровадження 19 пакету санкцій проти РФ становитиме до 20 млрд доларів.

Крім того, МЗС уважно відстежує зростання товарообігів окремих країн, передусім Центральної Азії.

"Ми бачимо, що деякі столиці допомагають російському агресору обходити санкції. Будемо займати ще більш проактивну позицію, досліджувати подальший реекспорт Росії продукції подвійного призначення", - зазначив Сибіга.

Щобільше, за його інформацією, має місце і імпорт ЄС з РФ, хоча він і значно зменшився з початком російської повномасштабної війни.

"Однак, має місце імпорт. Ми будемо працювати з європейськими партнерами. Якщо станом на сьогодні ці види продукції не включені в санкційні пакети, будемо ставити питання про запровадження тарифів", - доповів Сибіга.

Теги: #сибіга #санкції_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:58 31.10.2025
Зеленський: необхідно санкціонувати 340 російських танкерів

Зеленський: необхідно санкціонувати 340 російських танкерів

10:26 31.10.2025
Росія атакує Україну крилатими ракетами, через які Трамп вийшов з пакту про контроль над озброєннями з Москвою у 2019р. - ЗМІ

Росія атакує Україну крилатими ракетами, через які Трамп вийшов з пакту про контроль над озброєннями з Москвою у 2019р. - ЗМІ

23:15 30.10.2025
Сибіга закликав партнерів до збільшення міжнародної підтримки Сумщини

Сибіга закликав партнерів до збільшення міжнародної підтримки Сумщини

11:35 30.10.2025
Україна сподівається, що зустріч лідерів США та Китаю стане знаковою для прискорення мирних зусиль, - Сибіга

Україна сподівається, що зустріч лідерів США та Китаю стане знаковою для прискорення мирних зусиль, - Сибіга

17:40 29.10.2025
Сибіга привітав Туреччину із 102-ю річницею проголошення Республіки

Сибіга привітав Туреччину із 102-ю річницею проголошення Республіки

15:06 29.10.2025
Зеленський про санкції США проти нафти з РФ: такі кроки потрібні й надалі, щоб збити російську нахабність

Зеленський про санкції США проти нафти з РФ: такі кроки потрібні й надалі, щоб збити російську нахабність

17:01 28.10.2025
Сибіга оптимістично налаштований щодо подальших кроків партнерів стосовно заморожених російських активів

Сибіга оптимістично налаштований щодо подальших кроків партнерів стосовно заморожених російських активів

11:54 27.10.2025
Україна активно працює із союзниками щодо прискорення постачання систем ППО до кінця цього року - Сибіга

Україна активно працює із союзниками щодо прискорення постачання систем ППО до кінця цього року - Сибіга

12:10 25.10.2025
Сибіга: Достатня далекобійність дозволить нам позбавити Росію її засобів терору

Сибіга: Достатня далекобійність дозволить нам позбавити Росію її засобів терору

17:10 24.10.2025
Сибіга обговорив з міністром оборони Норвегії розвиток оборонного промислового співробітництва

Сибіга обговорив з міністром оборони Норвегії розвиток оборонного промислового співробітництва

ВАЖЛИВЕ

Глава СБУ: Від початку року було 160 успішних уражень у тилу ворога, знищено 48% ворожих "Панцирів"

Дефіцит бюджету РФ на 2026 рік може становити до $100 млрд – Зеленський

Зеленський: необхідно санкціонувати 340 російських танкерів

Зеленський: ситуація на Покровському напрямку складна, але оточення немає

Через обмеження експорту Китаю в ЄС було критично закупати FPV-дрони в Європі - Зеленський

ОСТАННЄ

ЄК зосередиться на взаємодії з Польщею, Угорщиною та Словаччиною через їх заборону агропродукції з України, до суду наразі не звертається

"Суспільне" отримало 451 заявку від 392 виконавців і гуртів на участь у нацвідборі "Євробачення-2026"

МВС застерігає від користування шахрайськими чат-ботами з продажу неіснуючих авто

До двох збільшилась кількість жертв ворожого обстрілу у Херсоні

Глава СБУ: Від початку року було 160 успішних уражень у тилу ворога, знищено 48% ворожих "Панцирів"

Комісія ООН з розслідування порушень здійснить візит в Україну у листопаді

Дефіцит бюджету РФ на 2026 рік може становити до $100 млрд – Зеленський

Зеленський: ситуація на Покровському напрямку складна, але оточення немає

Через обмеження експорту Китаю в ЄС було критично закупати FPV-дрони в Європі - Зеленський

Україна за тиждень-два підготує список із 339 дітей, викрадених РФ – Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА