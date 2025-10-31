Деякі європейські країни намагаються виключити певних російських олігархів із санкційних пакетів - Сибіга

Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив успішність роботи із запровадження санкцій проти РФ за двома напрямками, але повідомив про "певний регрес" щодо санкціонування оточення очільника Кремля Володимира Путіна.

На брифінгу у п’ятницю Сибіга зазначив, що на доручення президента України Володимира Зеленського МЗС вже розпочинав формування 20-го санкційного пакета проти РФ, і сподівається на швидке просування на цьому треку.

За словами глава МЗС, вже "є чітке розуміння, що має бути пріоритетно включено у цей пакет". Як розповів Сибіга, цю інформацію вже довели до партнерів.

"Ми бачимо вплив санкційних пакетів за трьома напрямками. Перше: обмеження російського агресора, їхніх компаній у доступі до новітніх технологій, передусім військового спрямування. Друге: санкції, спрямовані на зменшення джерел бази фінансування російської військової машини. Третє: санкціонування проти режиму - оточення Путіна", - заявив очільник МЗС.

За словами міністра, за першими двома напрямками було досягнуто "справді хорошого прогресу".

"На жаль, за третім напрямком, ми бачимо, на жаль, навіть певний регрес. Деякі європейські країни намагаються навіть виключити певних російських олігархів із санкційних пакетів. Тому ми будемо далі відстоювати і наполягати на позиції санкціонування російського великого бізнесу, олігархів, причетних до функціонування російської військової машини", - повідомив Сибіга.

З даними експертів, як додав міністр, економічний ефект від запровадження 19 пакету санкцій проти РФ становитиме до 20 млрд доларів.

Крім того, МЗС уважно відстежує зростання товарообігів окремих країн, передусім Центральної Азії.

"Ми бачимо, що деякі столиці допомагають російському агресору обходити санкції. Будемо займати ще більш проактивну позицію, досліджувати подальший реекспорт Росії продукції подвійного призначення", - зазначив Сибіга.

Щобільше, за його інформацією, має місце і імпорт ЄС з РФ, хоча він і значно зменшився з початком російської повномасштабної війни.

"Однак, має місце імпорт. Ми будемо працювати з європейськими партнерами. Якщо станом на сьогодні ці види продукції не включені в санкційні пакети, будемо ставити питання про запровадження тарифів", - доповів Сибіга.