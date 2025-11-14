Інтерфакс-Україна
Події
16:54 14.11.2025

У ЄС найближчими тижнями підготують новий пакет санкцій проти РФ - Мерц

1 хв читати
У ЄС найближчими тижнями підготують новий пакет санкцій проти РФ - Мерц

Черговий пакет санкцій ЄС проти Росії має бути готовий найближчими тижнями, заявив у п’ятницю канцлер ФРН Фрідріх Мерц.

"Ми в ЄС підготуємо найближчими тижнями наступний санкційний пакет", - заявив Мерц на спільній пресконференції з президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом.

Мерц додав, що Євросоюз має намір підтримувати тиск на Росію, а також боротися з униканням уже наявних санкцій.

8 листопада єврокомісар із фінансових послуг Марія Луїс Альбукерке під час візиту до Литви сказала, що ЄС розпочав роботу над новим, 20-м пакетом санкцій проти Росії та Білорусі.

Теги: #єс #санкції_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:15 14.11.2025
ЄІБ та ЄС виділяють понад €200 млн на відновлення водопостачання, житла та енергетичну стійкість в Україні

ЄІБ та ЄС виділяють понад €200 млн на відновлення водопостачання, житла та енергетичну стійкість в Україні

16:48 13.11.2025
Міністри економіки ЄС обговорили варіанти фінпідтримки України на 2026-2027рр, запропоновані Єврокомісією. Більшість – за "репараційну позику"

Міністри економіки ЄС обговорили варіанти фінпідтримки України на 2026-2027рр, запропоновані Єврокомісією. Більшість – за "репараційну позику"

13:03 13.11.2025
Продовження антикорупційних реформ має вирішальне значення для шляху України до ЄС - Матернова

Продовження антикорупційних реформ має вирішальне значення для шляху України до ЄС - Матернова

10:03 13.11.2025
Рубіо повідомив, що у Вашингтона вичерпуються можливості введення нових санкцій проти РФ – ЗМІ

Рубіо повідомив, що у Вашингтона вичерпуються можливості введення нових санкцій проти РФ – ЗМІ

01:26 13.11.2025
Єрмак провів зустріч з послом ЄС в Україні, обговорили енергетику і боротьбу з корупцією

Єрмак провів зустріч з послом ЄС в Україні, обговорили енергетику і боротьбу з корупцією

20:22 12.11.2025
Польща подала заявку до Єврокомісії на повне звільнення від міграційного пакту

Польща подала заявку до Єврокомісії на повне звільнення від міграційного пакту

19:58 12.11.2025
Україна очікує надходження EUR6 млрд від ЄС 13 листопада – голова комітету Ради

Україна очікує надходження EUR6 млрд від ЄС 13 листопада – голова комітету Ради

11:20 12.11.2025
Кібербезпека для українських компаній: практичні інструменти та європейські стандарти

Кібербезпека для українських компаній: практичні інструменти та європейські стандарти

02:26 11.11.2025
Країни ЄС у вересні надали захист 79,2 тис. біженцям з України, це рекорд з серпня 2023 року - Євростат

Країни ЄС у вересні надали захист 79,2 тис. біженцям з України, це рекорд з серпня 2023 року - Євростат

23:44 10.11.2025
Міністри фінансів країн ЄС розглядатимуть у четвер два способи фінансової підтримки України – ЗМІ

Міністри фінансів країн ЄС розглядатимуть у четвер два способи фінансової підтримки України – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Обмеження електроенергії в суботу застосовуватимуться цілодобово

СБС завдали удару по Саратовському НПЗ та сусідньому паливосховищу

Президент вивів зі складу РНБО Галущенка та Гринчук

Енергокомітет Ради підтримав звільнення глави Міненерго Гринчук з посади

Німеччина пообіцяла надати ще EUR150 млн для ініціативи PURL по закупівлі американської зброї для України - Пісторіус

ОСТАННЄ

Магістральний водогін на Миколаївщині реконструюють за EUR3,6 млн гранту від Impact Fund Denmark - Nefco

Обмеження електроенергії в суботу застосовуватимуться цілодобово

На Херсонщині дістали поранень четверо цивільних через ворожі обстріли

Уряд розширив повноваження громад щодо відновлення багатоквартирних будинків

Фінляндія, Швеція, Норвегія, Литва, Естонія та Нідерланди планують спільні закупівлі БМП

Запущено серійне виробництво українських дронів-перехоплювачів "шахедів" Octopus

СБС завдали удару по Саратовському НПЗ та сусідньому паливосховищу

Тіла загиблих воїнів Війська Польського перепоховали у Мостиськах на Львівщині

Зеленський підписав закон про 50 тис. грн на народження дитини та інші виплати на дітей

Апеляційний суд у грудні розглядатиме по суті справу за позовом УПЦ (МП) до Києво-Печерської лаври щодо розірвання договору оренди

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА