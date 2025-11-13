Рубіо повідомив, що у Вашингтона вичерпуються можливості введення нових санкцій проти РФ – ЗМІ

Фото: Unsplash

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що в уряду Сполучених Штатів вичерпуються можливості введення нових санкцій проти російської економіки, повідомляє "Радіо Свобода".

"З нашого боку вже не залишилося багато можливостей. Я не знаю, що ще можна зробити. У нас закінчуються можливості для санкцій у цьому відношенні", — сказав він журналістам на пресконференції в Канаді після зустрічі міністрів закордонних справ G7.

Рубіо зазначив, що останній санкційний пакет був спрямований проти найбільших нафтових компаній Росії. "Цього всі просили. Очевидно, що ці санкції повинні бути реалізовані, і пройде деякий час, перш ніж ви почнете відчувати їх дію", - сказав він.

На уточнювальне запитання журналіста про санкціонування тіньового флоту російських танкерів держсекретар відповів, що США "не вводять санкції, щоб потім їх не застосовувати".

"Заходи проти тіньового флоту можуть вжити європейці, — сказав він. — Адже все, що відбувається навколо цього флоту, набагато ближче до них".