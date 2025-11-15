Інтерфакс-Україна
08:15 15.11.2025

Мінфін США видав ще на місяць ліцензії на операції з укладання контрактів та продажу активів "Лукойлу", зокрема у Болгарії

Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США продовжило до 13 грудня дозвіл на операції з продажу та укладання контрактів стосовно закордонних активів Лукойла, про що повідомлено на офіційній інтернет-сторінці Міністерства фінансів США.

"Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США видає загальну ліцензію 124B, пов'язану з Росією, "Дозвіл на нафтові послуги та інші операції, пов'язані з Каспійським трубопровідним консорціумом, Tengizchevroil та проектами Карачаганак"; загальну ліцензію 128A, пов'язану з Росією, "Дозвіл на певні операції, пов'язані з автозаправними станціями "Лукойл", розташованими за межами Росії"; загальну ліцензію 130, пов'язану з Росією, "Дозвіл на операції за участю певних підрозділів "Лукойл" у Болгарії"; та загальну ліцензію 131, пов'язану з Росією, "Дозвіл на певні операції з метою переговорів та укладення умовних контрактів на продаж Lukoil International GmbH та пов'язаних з цим робіт з технічного обслуговування", - сказано в повідомленні OFAC.

 

Теги: #мінфін_сша #санкції #рф

