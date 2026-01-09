Інтерфакс-Україна
Події
13:28 09.01.2026

Каллас: Застосування Росією ракети "Орєшнік" є ескалацією проти України та має на меті попередити ЄС та США

Високий представник Європейського Союзу у закордонних справах Кая Каллас заявила, що Путін не хоче миру, а застосування Росією балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік" має на меті попередити Євросоюз та Сполучені Штати.

"Путін не хоче миру, відповіддю Росії на дипломатичні зусилля є ще більше ракет і руйнувань. Ця смертоносна схема повторюваних масштабних російських ударів буде повторюватися, доки ми не допоможемо Україні її зламати. За повідомленнями Росії, застосування ракети "Орешник" є явною ескалацією проти України і має на меті попередити Європу та США", – написала вона у соцмережі Х.

Каллас наголосила, що країни ЄС повинні "глибше зануритися у свої запаси засобів протиповітряної оборони і негайно їх поставити".

"Ми також повинні ще більше підвищити вартість цієї війни для Москви, зокрема шляхом введення більш жорстких санкцій", - акцентувала вона.

Як повідомлялось, Росія використала, ймовірно, "Орєшнік", для удару по Львову. Мер міста Андрій Садовий зазначив у Телеграмі: "Це перший випадок застосування такого типу удару по Львову за час повномасштабної війни. Місто розташоване менш ніж за 70 кілометрів від кордону з Європейським Союзом. Це чіткий сигнал для наших міжнародних партнерів: війна росії не зупиняється перед жодними кордонами".

