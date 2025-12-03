Інтерфакс-Україна
15:04 03.12.2025

Фон дер Ляєн: ухвалення репараційної позики для України не вимагає одностайності в ЄС, запозичення ЄС повинно бути підтримано всіма

Фон дер Ляєн: ухвалення репараційної позики для України не вимагає одностайності в ЄС, запозичення ЄС повинно бути підтримано всіма
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляє, що для ухвалення рішення щодо надання Україні репараційного кредиту з основою іммобілізованих російських активів не потребує одностайного голосування державами-членами, але кваліфікованою більшістю. Разом з тим, пропозиція щодо запозичень Європейським союзом потребує одностайності.

Про це вона повідомила у середу в Брюсселі на пресконференції під назвою "Вирішення фінансових потреб України на 2026з-2027 роки" представляючи відповідні пропозиції.

"Рішення, яке ми пропонуємо сьогодні в юридичному тексті, – це так звана репараційна позика. Тут ми б використовували залишки готівки з іммобілізованих російських активів у Європейському Союзі. Ми пропонуємо охопити всі фінансові установи, які накопичили такі залишки готівки, і ці установи повинні були б перевести готівку в інструмент репараційного кредиту. Іншими словами, ми беремо залишки готівки, надаємо їх Україні як кредит, і Україна повинна повернути цей кредит, якщо і коли Росія сплачуватиме репарації. Це рішення може бути прийняте кваліфікованою більшістю голосів", - розповіла фон дер Ляєн.

Інше рішення - це запозичення коштів ЄС. "Це, по суті, залучення капіталу на ринках капіталу та використання бюджету ЄС як гарантії для цього, а також передача цього капіталу як позики Україні. Це рішення має бути прийняте одноголосно", - пояснила президент Європейської комісії.

За її словами, ці пропозиції зможуть покрити дві третини фінансових потреб України на наступні два роки, тобто 90 млрд євро. "Решту повинні покрити міжнародні партнери", - додала фон дер Ляєн.

Президент Єврокомісії також повідомила, що предметом обговорення також було питання того, як саме будуть використані ці фінанси. "Це - військова підтримка. Тут головна мета - подальше зміцнення оборонно-промислового потенціалу України та інтеграція її потужностей у нашу оборонно-промислову базу, і тут ми використовуватимемо так званий Каскадний принцип. Іншими словами, кошти будуть використані переважно для виробництва та закупівель в Україні, Європейському Союзі та так званих країнах-постачальниках ЄЕЗ. Але якщо у нас є нагальні потреби, які не можуть задовольнити Україна чи Європейський Союз, тоді ми дозволяємо за ці гроші закупівлю цих нагальних потреб ззовні", - пояснила вона.

Фон дер Ляєн констатувала, що переговори щодо миру для України тривають. "Хоча ми бачимо, що Росія посилює свої атаки, ми також бачимо паралельно зростання потреб у фінансуванні України. Якщо подивитися на МВФ, то за оцінками МВФ, Україні знадобиться 135 млрд євро протягом наступних двох років, тобто 2026 та 2027. Це необхідно для підтримки функціонування держави та основних служб, тобто цивільного боку, а також для того, щоб продовжувати сприяти мужньому опору на полі бою України, тобто військовому боку. Як і з самого початку, Україна може розраховувати на те, що Європа залишатиметься найсильнішим і найвірнішим партнером", - запевнила вона.

