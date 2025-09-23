Президентка Єврокомісії: До 2027 року Європа остаточно відмовиться від російського палива

До 2027 року Європа остаточно відмовиться від російського палива, заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ми обговорили агресивну війну Росії проти України. Ми погодилися з необхідністю скоротити доходи Росії від викопного палива. Саме це робить Європа з нашим 19-м пакетом санкцій. До 2027 року Європа остаточно покінчить з російським викопним паливом", - написала вона в соцмережі Х за результатами дискусії з президентом США Дональдом Трампом на полях Генеральної Асамблеї ООН.

За її словами, Європейський союз посилить тиск на РФ, забороняючи імпорт російського зрідженого природнього газу на європейські ринки та націлюючись на нафтопереробні заводи, нафтотрейдерів та нафтопереробні заводи в третіх країнах.

Ляєн подякувала Трампу за його відданість справі полегшення становища зниклих безвісти дітей України. Вона підкреслила, що Європа та Сполучені Штати працюватимуть пліч-о-пліч, щоб повернути їх.

"Ми також звернули увагу на провокації Кремля, включаючи регулярні вторгнення в європейський повітряний простір. Це явні спроби перевірити нашу відповідь. Тож Європа прискорює свої оборонні зусилля, щоб зміцнити свій східний фланг. Вона повинна виступати щитом як для Європи, так і для НАТО", - зазначила Ляєн.

Крім того, за словами президентки ЄК, сторони обговорили ситуацію на Близькому Сході та погодилися, що страждання цивільного населення мають припинитися. Ляєн зазначила, що Європа твердо стоїть на позиції рішення про створення двох держав.