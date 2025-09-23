Інтерфакс-Україна
Події
21:41 23.09.2025

Президентка Єврокомісії: До 2027 року Європа остаточно відмовиться від російського палива

2 хв читати
Президентка Єврокомісії: До 2027 року Європа остаточно відмовиться від російського палива

До 2027 року Європа остаточно відмовиться від російського палива, заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ми обговорили агресивну війну Росії проти України. Ми погодилися з необхідністю скоротити доходи Росії від викопного палива. Саме це робить Європа з нашим 19-м пакетом санкцій. До 2027 року Європа остаточно покінчить з російським викопним паливом", - написала вона в соцмережі Х за результатами дискусії з президентом США Дональдом Трампом на полях Генеральної Асамблеї ООН.

За її словами, Європейський союз посилить тиск на РФ, забороняючи імпорт російського зрідженого природнього газу на європейські ринки та націлюючись на нафтопереробні заводи, нафтотрейдерів та нафтопереробні заводи в третіх країнах.

Ляєн подякувала Трампу за його відданість справі полегшення становища зниклих безвісти дітей України. Вона підкреслила, що Європа та Сполучені Штати працюватимуть пліч-о-пліч, щоб повернути їх.

"Ми також звернули увагу на провокації Кремля, включаючи регулярні вторгнення в європейський повітряний простір. Це явні спроби перевірити нашу відповідь. Тож Європа прискорює свої оборонні зусилля, щоб зміцнити свій східний фланг. Вона повинна виступати щитом як для Європи, так і для НАТО", - зазначила Ляєн.

Крім того, за словами президентки ЄК, сторони обговорили ситуацію на Близькому Сході та погодилися, що страждання цивільного населення мають припинитися. Ляєн зазначила, що Європа твердо стоїть на позиції рішення про створення двох держав.

 

Теги: #паливо #ляєн #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:18 23.09.2025
Україна, ЄС та ще 36 країн спільно закликали РФ припинити вбивства та розпочати змістовні переговори - заява

Україна, ЄС та ще 36 країн спільно закликали РФ припинити вбивства та розпочати змістовні переговори - заява

21:27 23.09.2025
Єрмак: Ще більше українських дітей залишаються заручниками РФ, тиск на Росію триватиме поки не повернеться кожна дитина

Єрмак: Ще більше українських дітей залишаються заручниками РФ, тиск на Росію триватиме поки не повернеться кожна дитина

21:00 23.09.2025
Трамп: Російська економіка у жахливому стані, а Україна дуже добре справляється з тим, щоб зупинити велику армію РФ

Трамп: Російська економіка у жахливому стані, а Україна дуже добре справляється з тим, щоб зупинити велику армію РФ

19:49 23.09.2025
Канада готова ще більше посилити санкції проти РФ

Канада готова ще більше посилити санкції проти РФ

19:38 23.09.2025
СБС уразили два ворожих ЗРК "Тор-М2"

СБС уразили два ворожих ЗРК "Тор-М2"

17:54 23.09.2025
Трамп: ЄС має припинити всі закупівлі енергетичних ресурсів з Росії

Трамп: ЄС має припинити всі закупівлі енергетичних ресурсів з Росії

16:27 23.09.2025
Рубіо закликав європейські країни докласти більше зусиль для протидії Росії – ЗМІ

Рубіо закликав європейські країни докласти більше зусиль для протидії Росії – ЗМІ

19:09 10.09.2025
Зеленський та фон дер Ляєн обговорили питання санкцій проти РФ

Зеленський та фон дер Ляєн обговорили питання санкцій проти РФ

11:07 10.09.2025
Президентка ЄК пропонує Україні "репараційний кредит" на основі заморожених російських активів

Президентка ЄК пропонує Україні "репараційний кредит" на основі заморожених російських активів

12:18 09.09.2025
Міноборони скасувало застарілу вимогу щодо температури спалаху для дизпалива 62 градуси – директор А-95

Міноборони скасувало застарілу вимогу щодо температури спалаху для дизпалива 62 градуси – директор А-95

ВАЖЛИВЕ

США готові надати Україні конкретні системи ППО – Зеленський

Зеленський про зустріч з Трампом: це була добра та конструктивна зустріч

Трамп: відновлення кордонів, з яких почалася війна в Україні, цілком можливе, США продовжуватиме постачати зброю

Трамп про готовність надати гарантії безпеки для України: Ще зарано відповідати на це питання

Трамп: Російська економіка у жахливому стані, а Україна дуже добре справляється з тим, щоб зупинити велику армію РФ

ОСТАННЄ

Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки після завершення війни – Зеленський

У Харкові один постраждалий через масовану атаку ворожих БпЛА

США готові надати Україні конкретні системи ППО – Зеленський

Келлог наголосив на першочерговості питання повернення українських дітей

Ми не бачимо бажання з боку Китаю закінчити цю війну – Зеленський

Окупанти завдали 13 ударів по Харкову, спалахнула пожежа

Орбан не готовий відмовитися від російських енергоресурсів – Зеленський

У Харкові перебої зі світлом через ворожі атаки - Терехов

Зеленський про зустріч з Трампом: це була добра та конструктивна зустріч

Харків під атакою ворожих дронів - Терехов

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА