Фон дер Ляєн: Порушення повітряного простору ЄС є гібридною війною РФ

Голова Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн заявила, що численні порушення повітряного простору Європейського союзу є гібридною війною, спрямованою на роз’єднання ЄС та ослаблення підтримки України.

"Не варто робити помилку. Недавні вторгнення в наш повітряний простір є частиною зростаючої загрози. Настав час назвати речі своїми іменами. Це гібридна війна. Європа повинна отримати можливість реагувати та захищати наш повітряний простір", — сказала фон дер Ляєн під час промови у Європарламенті у середу.

Вона прямо назвала Росію ініціатором такої кампанії.

"Росія хоче посіяти розбрат. Ми відповідаємо єдністю. Саме італійські пілоти в рамках місії повітряного патрулювання НАТО супроводжували російські літаки з неба Естонії. Українські експерти діляться досвідом на передовій, щоб допомогти державам-членам протидіяти вторгненням дронів", – наголосила фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії заявила про значне зростання витрат на оборону ЄС до EUR 800 млрд в межах стратегії "Готовність 2030", дорожню карту якої незабаром презентує ЄК. Також фон дер Ляєн загадала про такі складові проєкти, як "Стіна дронів".

"Нам потрібна система, яка є доступною та придатною для використання. Для швидкого виявлення, швидкого перехоплення та, за потреби, швидкої нейтралізації. Тут нам є чого навчитися в України. Як щодо можливостей, так і, що ще важливіше, щодо їхньої екосистеми швидких інновацій. І Україна готова підтримати наші зусилля", – зазначила вона.