Інтерфакс-Україна
Події
12:23 08.10.2025

Фон дер Ляєн: Порушення повітряного простору ЄС є гібридною війною РФ

2 хв читати
Фон дер Ляєн: Порушення повітряного простору ЄС є гібридною війною РФ

Голова Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн заявила, що численні порушення повітряного простору Європейського союзу є гібридною війною, спрямованою на роз’єднання ЄС та ослаблення підтримки України.

"Не варто робити помилку. Недавні вторгнення в наш повітряний простір є частиною зростаючої загрози. Настав час назвати речі своїми іменами. Це гібридна війна. Європа повинна отримати можливість реагувати та захищати наш повітряний простір", — сказала фон дер Ляєн під час промови у Європарламенті у середу.

Вона прямо назвала Росію ініціатором такої кампанії.

"Росія хоче посіяти розбрат. Ми відповідаємо єдністю. Саме італійські пілоти в рамках місії повітряного патрулювання НАТО супроводжували російські літаки з неба Естонії. Українські експерти діляться досвідом на передовій, щоб допомогти державам-членам протидіяти вторгненням дронів", – наголосила фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії заявила про значне зростання витрат на оборону ЄС до EUR 800 млрд в межах стратегії "Готовність 2030", дорожню карту якої незабаром презентує ЄК. Також фон дер Ляєн загадала про такі складові проєкти, як "Стіна дронів".

"Нам потрібна система, яка є доступною та придатною для використання. Для швидкого виявлення, швидкого перехоплення та, за потреби, швидкої нейтралізації. Тут нам є чого навчитися в України. Як щодо можливостей, так і, що ще важливіше, щодо їхньої екосистеми швидких інновацій. І Україна готова підтримати наші зусилля", – зазначила вона.

Теги: #повітряний_простір #порушення #ляєн #гібридна_війна

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:33 07.10.2025
До мовного омбудсмена надійшло понад 2,2 тис. скарг про порушення законодавства за три квартали

До мовного омбудсмена надійшло понад 2,2 тис. скарг про порушення законодавства за три квартали

18:35 02.10.2025
Польські прикордонники виявили російський катер в районі газопроводу в Балтійському морі

Польські прикордонники виявили російський катер в районі газопроводу в Балтійському морі

16:15 27.09.2025
Зеленський: У повітряному просторі України був зафіксований один угорський дрон

Зеленський: У повітряному просторі України був зафіксований один угорський дрон

13:22 26.09.2025
Зеленський вважає "слабкою" реакцію НАТО на порушення їхнього повітряного простору з боку РФ

Зеленський вважає "слабкою" реакцію НАТО на порушення їхнього повітряного простору з боку РФ

12:36 26.09.2025
Рютте: Остаточне рішення на збиття літаків РФ будуть приймати військові

Рютте: Остаточне рішення на збиття літаків РФ будуть приймати військові

21:41 23.09.2025
Президентка Єврокомісії: До 2027 року Європа остаточно відмовиться від російського палива

Президентка Єврокомісії: До 2027 року Європа остаточно відмовиться від російського палива

21:17 19.09.2025
Зеленський: Порушення винищувачами РФ повітряного простору Естонії – системна кампанія проти ЄС і НАТО

Зеленський: Порушення винищувачами РФ повітряного простору Естонії – системна кампанія проти ЄС і НАТО

17:29 19.09.2025
Повітряний простір Естонії був порушений російськими військовими літаками – ЗМІ

Повітряний простір Естонії був порушений російськими військовими літаками – ЗМІ

19:09 10.09.2025
Зеленський та фон дер Ляєн обговорили питання санкцій проти РФ

Зеленський та фон дер Ляєн обговорили питання санкцій проти РФ

11:07 10.09.2025
Президентка ЄК пропонує Україні "репараційний кредит" на основі заморожених російських активів

Президентка ЄК пропонує Україні "репараційний кредит" на основі заморожених російських активів

ВАЖЛИВЕ

Прокуратура повідомляє про двох загиблих через нічні атаки ворога у Сумському районі

ПС ЗСУ: вночі знешкоджено 154 безпілотники, є влучання в 11 локаціях

Двоє загиблих і одна поранена внаслідок ворожих ударів по Херсону

Рух поїздів Ніжинського напрямку ускладнено внаслідок ворожих атак

Українська розвідка працює, щоб не допустити використання РФ суден "тіньового флоту" для диверсій у Європі – Зеленський

ОСТАННЄ

Переважна частка місцевих бюджетів на культуру йде на зарплати

Уряд Німеччини готовий підтримати створення системи соціального житла в Україні

Дощі йтимуть по всій Україні найближчими днями, температура не зміниться

У Прилуках на нафтобазі значне задимлення через пожежу

Літнього чоловіка поранено внаслідок обстрілу Дергачів

Рада гарантувала безперервну роботу представницьких органів місцевої влади під час війни

Окупанти удвічі наростили обстріли міст і сіл Донецької області, двоє цивільних загинули, 10 поранені

Критично важливими в України є 9216 релігійних організацій - оновлений перелік Держетнополітики

Київ не втручається у справу українця, затриманого в Польщі у справі "Північних потоків", але консультує його, – посол

Український фільм "Ти - космос" здобув головну нагороду на Future Gate Sci-Fi Film Festival в Чехії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА