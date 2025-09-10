Інтерфакс-Україна
Події
19:09 10.09.2025

Зеленський та фон дер Ляєн обговорили питання санкцій проти РФ

1 хв читати
Зеленський та фон дер Ляєн обговорили питання санкцій проти РФ
Фото: https://www.facebook.com/

Президент України Володимир Зеленський та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн обговорили подальше посилення санкцій проти Росії, зокрема позицію США в цьому питанні, та підтримку українських дітей.

"Урсула поінформувала про спільну роботу з американськими партнерами щодо посилення санкцій проти Росії", - написав він у телеграм-каналі у середу.

"Обговорили й підтримку українських дітей. Урсула підтвердила, що Євросоюз допоможе з фінансуванням безкоштовного харчування для школярів. Скоординували й подальші кроки для повернення викрадених дітей", - додав Зеленський.

Він також подякував очільниці ЄК "за сильне щорічне звернення до Європарламенту та чіткий меседж щодо 6 млрд євро на виробництво дронів в Україні. Маємо знайти ще більше шляхів використання заморожених російських активів на користь України", - наголосив президент України.

"Домовилися бути в контакті", - додав він.

 

Теги: #санкції #ляєн #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:04 10.09.2025
Конгрес США готовий ухвалити нові санкції проти РФ – сенатор Грем

Конгрес США готовий ухвалити нові санкції проти РФ – сенатор Грем

16:49 10.09.2025
Сікорський відповів Орбану: зніміть вето на початок переговорів про вступ України до ЄС

Сікорський відповів Орбану: зніміть вето на початок переговорів про вступ України до ЄС

11:07 10.09.2025
Президентка ЄК пропонує Україні "репараційний кредит" на основі заморожених російських активів

Президентка ЄК пропонує Україні "репараційний кредит" на основі заморожених російських активів

04:11 10.09.2025
Конгресмен Джо Вілсон заявив про напад РФ на країну НАТО

Конгресмен Джо Вілсон заявив про напад РФ на країну НАТО

22:43 09.09.2025
Свириденко закликала посилити санкційний тиск, який вже коштував РФ $160 млрд

Свириденко закликала посилити санкційний тиск, який вже коштував РФ $160 млрд

13:54 09.09.2025
ЄС готує 19-й пакет санкцій проти РФ у тісній координації із США - Кошта

ЄС готує 19-й пакет санкцій проти РФ у тісній координації із США - Кошта

11:12 09.09.2025
ГУР додав до бази даних понад сто іноземних компонентів, ідентифікованих в російських БпЛА та ракетах

ГУР додав до бази даних понад сто іноземних компонентів, ідентифікованих в російських БпЛА та ракетах

14:58 08.09.2025
ЄС обговорює можливі санкції проти Китаю за імпорт російських енергоресурсів - ЗМІ

ЄС обговорює можливі санкції проти Китаю за імпорт російських енергоресурсів - ЗМІ

19:37 07.09.2025
Трамп готовий до "другого етапу" санкцій проти РФ

Трамп готовий до "другого етапу" санкцій проти РФ

16:06 05.09.2025
Під час зустрічі Зеленський і Фіцо обговорять посилення тиску на РФ та економічні питання, що хвилюють Словаччину - МЗС

Під час зустрічі Зеленський і Фіцо обговорять посилення тиску на РФ та економічні питання, що хвилюють Словаччину - МЗС

ВАЖЛИВЕ

Рютте у зв'язку з інцидентом у Польщі: Союзники рішуче налаштовані захищати кожен сантиметр території Альянсу і готові посилити підтримку України

Кабмін затвердив програму дій уряду - Свириденко

ДБР повідомило про підозру керівникам ФСБ та МВС РФ у злочинах проти учасників Революції гідності

Шмигаль після зустрічі з Рютте: Партнери розуміють, що Кремль не збирається зупинятись

Рютте підтвердив, що Польща запросила консультації згідно зі ст.4 договору НАТО

ОСТАННЄ

Рютте у зв'язку з інцидентом у Польщі: Союзники рішуче налаштовані захищати кожен сантиметр території Альянсу і готові посилити підтримку України

У Краматорську в результаті обстрілів 6 поранених, серед них двоє підлітків

Львів підписав з концерном "Електрон" угоду на поставку 48 автобусів за кредит ЄІБ

Вбивство двох учнів в Шаргороді на Вінниччині: поліція оголосила підозру колишньому вчителю

В Держетнополітики вважають, що Україна має перейти до моделі державно-церковного партнерства

Мерц після обговорення у НАТО дій РФ проти Польщі: НАТО є і залишається готовою до оборони

Окупанти весь день атакували Нікопольщину, били дронами та артилерією, є постраждала

За програмою "єВідновлення" видано компенсацій на 44,3 млрд грн

МЗС та фонд "Сучасна Україна" передали для 21 ОМБр 20 FPV-дронів на оптоволокні та генератори для лікарень прифронтових міст

За колишню голову Хмельницької МСЕК Крупу заставу не внесено

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА