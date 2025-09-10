Зеленський та фон дер Ляєн обговорили питання санкцій проти РФ
Президент України Володимир Зеленський та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн обговорили подальше посилення санкцій проти Росії, зокрема позицію США в цьому питанні, та підтримку українських дітей.
"Урсула поінформувала про спільну роботу з американськими партнерами щодо посилення санкцій проти Росії", - написав він у телеграм-каналі у середу.
"Обговорили й підтримку українських дітей. Урсула підтвердила, що Євросоюз допоможе з фінансуванням безкоштовного харчування для школярів. Скоординували й подальші кроки для повернення викрадених дітей", - додав Зеленський.
Він також подякував очільниці ЄК "за сильне щорічне звернення до Європарламенту та чіткий меседж щодо 6 млрд євро на виробництво дронів в Україні. Маємо знайти ще більше шляхів використання заморожених російських активів на користь України", - наголосив президент України.
"Домовилися бути в контакті", - додав він.