Зеленський та фон дер Ляєн обговорили питання санкцій проти РФ

Фото: https://www.facebook.com/

Президент України Володимир Зеленський та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн обговорили подальше посилення санкцій проти Росії, зокрема позицію США в цьому питанні, та підтримку українських дітей.

"Урсула поінформувала про спільну роботу з американськими партнерами щодо посилення санкцій проти Росії", - написав він у телеграм-каналі у середу.

"Обговорили й підтримку українських дітей. Урсула підтвердила, що Євросоюз допоможе з фінансуванням безкоштовного харчування для школярів. Скоординували й подальші кроки для повернення викрадених дітей", - додав Зеленський.

Він також подякував очільниці ЄК "за сильне щорічне звернення до Європарламенту та чіткий меседж щодо 6 млрд євро на виробництво дронів в Україні. Маємо знайти ще більше шляхів використання заморожених російських активів на користь України", - наголосив президент України.

"Домовилися бути в контакті", - додав він.