Шольц – Зеленському: Україна може розраховувати на Німеччину

Україна може розраховувати на Німеччину, запевнив канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Дякую за ваше довірливе партнерство, шановний Володимир Зеленський. Моя найглибша вдячність за вашу мужність, відвагу та рішучість у боротьбі з російською агресією", - написав він в соцмережі Х в ніч на вівторок.

Шольц зазначив, що Україна може розраховувати на Німеччину. "Залишається очевидним", - пише він.

Як повідомлялося, Зеленський провів телефонну розмову з канцлером ФРГ Олафом Шольцом в останній день його перебування на чолі уряду Німеччини.

Джерело: https://x.com/Bundeskanzler/status/1919498860528849020