Інтерфакс-Україна
Події
00:46 06.05.2025

Шольц – Зеленському: Україна може розраховувати на Німеччину

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Україна може розраховувати на Німеччину, запевнив канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Дякую за ваше довірливе партнерство, шановний Володимир Зеленський. Моя найглибша вдячність за вашу мужність, відвагу та рішучість у боротьбі з російською агресією", - написав він в соцмережі Х в ніч на вівторок.

Шольц зазначив, що Україна може розраховувати на Німеччину. "Залишається очевидним", - пише він.

Як повідомлялося, Зеленський провів телефонну розмову з канцлером ФРГ Олафом Шольцом в останній день його перебування на чолі уряду Німеччини.

Джерело: https://x.com/Bundeskanzler/status/1919498860528849020

Теги: #підтримка #німеччина #шольц

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