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06:29 29.04.2024

Прем'єр Британії задоволений ефектом від ухвалення закону про депортацію нелегалів до Руанди

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Прем'єр Британії задоволений ефектом від ухвалення закону про депортацію нелегалів до Руанди

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак задоволений тим, який ефект мав ухвалений закон, який передбачає депортацію нелегальних мігрантів у Руанду, повідомляє Bloomberg.

Британський прем'єр сказав, що занепокоєння тим, що шукачі притулку переїжджають із Британії до Ірландії, свідчать про те, що план британського уряду вже діє як стримуючий фактор для нелегальної імміграції.

За його словами, законодавство "має вплив, бо люди бояться приїжджати сюди".

Сунак прокоментував стурбованість, висловлену ірландською владою, що мігранти, які намагаються уникнути депортації в Руанду, їдуть із Британії та шукають притулку в Ірландії.

"Якщо люди приїжджають до нашої країни нелегально, але знають, що не зможуть залишитися, вони зі значно меншою ймовірністю приїдуть, і саме тому схема з Руандою настільки важлива", – сказав Сунак.

 

Теги: #британія #нелегали #сунак

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