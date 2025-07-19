Інтерфакс-Україна
Події
16:31 19.07.2025

Зеленський відзначив орденом Свободи 16-річних Тіграна Оганнісяна та Микиту Ханганова, яких у Бердянську вбили російські загарбники

2 хв читати
Зеленський відзначив орденом Свободи 16-річних Тіграна Оганнісяна та Микиту Ханганова, яких у Бердянську вбили російські загарбники

Президент України Володимир Зеленський відзначив орденом Свободи 16-річних Тіграна Оганнісяна та Микиту Ханганова, яких у тимчасово окупованому Бердянську вбили російські загарбники.

Відповідний указ №500 опублікований на сайті голови держави.

"За громадянську мужність, патріотизм, самовіддане відстоювання суверенітету та незалежності Української держави, конституційних прав і свобод людини постановляю: нагородити орденом Свободи Оганнісяна Тіграна Григоровича (посмертно) – учня Бердянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 Бердянської міської ради Запорізької області; Ханганова Микиту Сергійовича (посмертно) – учня Бердянської загальноосвітньої школи № 1, Запорізька область", – йдетьсяу документі.

Повідомляється, що Тігран Оганнісян активно висловлював свою проукраїнську позицію, через що неодноразово зазнавав тиску з боку окупаційних військ: був викрадений із дому, у якому мешкав із бабусею, піддавався катуванням та знущанням, включно з електрошоком та імітацією розстрілу, був арештований представниками окупаційної влади.

Микита Ханганов також не приховував своєї проукраїнської позиції. У жовтні 2022 року окупанти намагались арештувати хлопця, допитували разом із батьком і згодом почали фабрикувати справу про нібито диверсію на залізниці та влаштовувати обшуки вдома. Справу проти хлопця готували до суду та планували засудити його до 20 років увʼязнення.

"Тігран Оганнісян і Микита Ханганов були друзями. Окупанти вбили їх 23 червня 2023 року. Після цього в мережу потрапило відео з останніми словами хлопців: "Усе, це смерть, пацани. Прощавайте. Слава Україні! Героям слава!" Після двох років із моменту вбивства окупанти так і не віддали тіла вбитих Тіграна Оганнісяна та Микити Ханганова рідним", - зазначено у повідомленні.

Теги: #орден_свободи

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:53 28.06.2025
Зеленський нагородив Дуду орденом Свободи

Зеленський нагородив Дуду орденом Свободи

12:36 28.06.2025
Зеленський нагородив президента Польщі Дуду орденом Свободи

Зеленський нагородив президента Польщі Дуду орденом Свободи

18:16 12.01.2024
Зеленський вручив Сунаку Орден Свободи

Зеленський вручив Сунаку Орден Свободи

11:03 03.03.2015
Порошенко посмертно нагородив Нємцова орденом Свободи

Порошенко посмертно нагородив Нємцова орденом Свободи

ВАЖЛИВЕ

Зеленський та Сибіга обговорили призначення нових послів України до країн-партнерів

Ворог ударив ракетою по Дніпропетровщині, загинули двоє цивільних

Першу партію танків М1А1 Abrams поставлено в Україну

На Шосткинську громаду після 10:00 окупанти скинули 6 КАБів

Повітряні сили ЗСУ: вночі збито 208 БпЛА та ракет противника, ще 136 не досягли цілей

ОСТАННЄ

Через підрив на міні в Бериславі загинула жінка

Київ вітає запровадження Великою Британією кіберсанкцій проти Росії

Звання Героя України посмертно присвоєно воїну 3-ї ОШБр Віталію Карвацькому та воїну "Вовків Да Вінчі" Олегу Яровому

Короткочасні дощі, подекуди з грозами, пройдуть Україною в найближчі два дні, температура комфортна

Пожежу в лісництві на Харківщині ліквідовано

У Куп’янську ворожий дрон поцілив в автівку, поранено трьох цивільних

Поправка Тейлор Грін щодо України у палаті представників США провалилась

Шмигаль та Федоров націлені на масштабування антишахедних технологій

Зеленський та Сибіга обговорили призначення нових послів України до країн-партнерів

Клименко та військові аташе посольства США в Україні обговорили посилення протидії російським БПЛА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА