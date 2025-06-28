Зеленський нагородив президента Польщі Дуду орденом Свободи

Президент України Володимир Зеленський нагородив президента Польщі Анджея Дуду орденом Свободи.

Згідно з указом голови держави №439/2025 від 28 червня, Дуда нагороджений "за визначні особисті заслуги у зміцненні українсько-польського міжнародного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України".

Як повідомлялось, у суботу Дуда прибув да Києва. Президентський термін Дуди завершується 6 серпня цього року, коли головою держави стане обраний президентом Польщі Кароль Навроцький.