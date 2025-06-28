Інтерфакс-Україна
Події
15:53 28.06.2025

Зеленський нагородив Дуду орденом Свободи

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Зеленський нагородив Дуду орденом Свободи
Фото: https://president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський нагородив президента Польщі Анжея Дуду орденом Свободи.

"У перший місяць війни ми щодня, щоночі були постійно на зв’язку, 24/7. Коли поляки допомагали багатьом нашим українцям, коли ми з тобою працювали, коли відкривали перший хаб у Жешуві – я це дуже добре памʼятаю, – звідки потім доставлялася така важлива зброя – такий важливий порятунок, така важлива допомога для нашої армії, для всього нашого народу. Щоб вистояти, щоб не впасти, щоб жити. І мати можливість стояти сьогодні тут", – зазначив Володимир Зеленський.

Пізніше Зеленський дописав у Телеграмі: "Анджей з Україною з перших днів війни, завжди пліч-о-пліч, надійний союзник і справжній друг. Це, безперечно, той рівень взаємин, які ми хочемо з Польщею зберегти та зміцнити".

Президент України зазначив, що під час зустрічі з Дудою вони обговорили подальший розвиток відносин між країнами та безпекову ситуацію в регіоні.

"Говорили про подальший розвиток відносин між нашими країнами, безпекову ситуацію в регіоні, можливі рішення на рівні Євросоюзу та в координації з партнерами по НАТО. Цими місяцями ми реалізовуємо доволі серйозні наші українсько-польські домовленості в оборонній співпраці. Сподіваюсь, за підсумками півріччя зможемо сказати, що ми разом зробили відчутний крок на посилення наших безпекових позицій", - написав Зеленський.

Теги: #орден_свободи #зеленський #дуда

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