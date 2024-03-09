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07:28 09.03.2024

Українські спецслужби провели успішну спецоперацію в Таганрозі, застосувавши БПЛА проти авіабудівного заводу

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Українські спецслужби провели успішну спецоперацію в Таганрозі, застосувавши БПЛА проти авіабудівного заводу

Українські спецслужби провели успішну спецоперацію в Таганрозі, за допомогою БПЛА вразивши авіабудівний завод із великою кількістю продукції військового призначення, розпочалася пожежа, повідомив спікер Української добровольчої армії - Південь, голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук.

"Цієї ночі українські спецслужби провели успішну операцію із застосуванням БПЛА, було вражено ТАНТК імені Г.М. Берієва в місті Таганрог", - ідеться в телеграм-каналі Братчука.

Він зазначив, що велика кількість безпілотних авіаційних комплексів із баражувальними боєприпасами влучили в цехи заводу, почалася пожежа.

"Чи ліквідували її наразі - невідомо. Чи був уражений А-50У, що стояв поруч, - невідомо, зате відома геолокація щонайменше 1 відео, на ньому видно спалах від прильоту дрона або по складальному цеху, або по цеху №3. Проте прильотів було кілька, не один і не два, набагато більше. Це неймовірно успішна операція з використанням дронів-камікадзе в тилу РФ", - пояснив Братчук.

 

За його словами, завод, що зазнав ураження, авіабудівний, у нього безліч продукції військового призначення. "Але найцікавіше, мабуть, - модернізація А-50 на А-50У, ті самі дуже дорогі і дуже важливі для ПКС РФ літаки, 2 штуки з яких вже було збито. Такі потужні прильоти можуть дуже серйозно перешкодити роботі заводу, та доволі надовго", - наголосив він.

 

 

 

Теги: #завод #таганрог #бпла

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