Викрито дві масштабні наркомережі, зокрема з реалізації нового небезпечного наркотика "кратом"

Прокурори Офісу генерального прокурора спільно з правоохоронцями викрили дві масштабні наркомережі, які діяли по всій країні, втягуючи в цей бізнес та спосіб життя молодь; одна з них реалізувала через інтернет і служби доставки до 10 тон нового небезпечного наркотика "кратом", повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

"Перша. 12 учасників злочинної організації, що налагодили виробництво і збут наркотиків через телеграм та систему "закладок". Організатори, фасувальники, логісти, збутові ланки — працювали як "бізнес". Під час обшуків вилучено готові наркотики, прекурсори, лабораторне обладнання", - йдеться у повідомленні Кравченка у телеграм-каналі у суботу.

Стосовно другої мережі генпрокурор розповів наступне: 29 осіб, серед них п’ятеро неповнолітніх, збували новий небезпечний наркотик — "кратом". Його дія у 10 разів сильніша за морфін. Через інтернет і служби доставки вони реалізували до 10 тон цієї речовини на понад 60 млн. грн.

"Основна ціль - молодь. Це не просто цифри, це руйновані життя, діти, втягнуті у злочини, і залежність, яка починається з цікавості. (…) Ми будемо жорстко реагувати на всі факти виготовлення та наркозбуту. А я особисто готовий боротися за дітей разом із їх батьками. Бо поки є хоча б одна дитина, яку можна врятувати від наркотиків, ми не маємо права зупинятися", - наголосив Кравченко.