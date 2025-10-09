Перспективним напрямком розвитку міжнародних готельних мереж є обласні міста - думка

Перспективним напрямком розвитку міжнародних готельних мереж є обласні міста України, вважає президентка Асоціації готелів та курортів України (UHRA) Ірина Сідлецька.

"Раніше міжнародні бренди в нас майже не цікавилися обласними містами. Це перспективний напрямок. Чернігів, Херсон, Вінниця, Житомир, Дніпро, Кривий Ріг можуть стати центром уваги міжнародних брендів, які розвивають бізнес-готелі. В ході післявоєнної відбудови міст готельна інфраструктура - потребуватиме більш прорахованого, професійного підходу", - відмітила Сідлецька в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Експертка констатувала, що в цілому, в середньостроковій перспективі рекреаційні відпочинкові комплекси будуть популярнішими й швидше окупляться, ніж традиційні об’єкти.

"Мова не лише про Карпати, а, наприклад, про Світязь. В нас багато цікавих рекреаційних зон. Зрозуміло, що зараз важко говорити про Херсонщину, але Дніпро, Волинь, Чернігівщина, Житомирська, Кіровоградська, Черкаська області точно мають місця, привабливі для розвитку рекреаційних форматів", - каже вона.

Щодо готельних проєктів як сценарію відновлення історичної забудови, то Сідлецька вважає, що цей формат може мати економічний успіх. "Але такі об'єкти повинні мати додаткові магніти. Якісно відбудований колишній замок - це не тільки туризм для того, щоб приїхати й переночувати. Там треба робити колаборації з локальним бізнесом, розвивати економічний туризм. Має бути декілька сценаріїв якісного, насиченого сенсом дозвілля для кожного сезону", - зазначила вона.