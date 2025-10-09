Інтерфакс-Україна
Економіка
10:07 09.10.2025

Перспективним напрямком розвитку міжнародних готельних мереж є обласні міста - думка

1 хв читати
Перспективним напрямком розвитку міжнародних готельних мереж є обласні міста - думка

Перспективним напрямком розвитку міжнародних готельних мереж є обласні міста України, вважає президентка Асоціації готелів та курортів України (UHRA) Ірина Сідлецька.

"Раніше міжнародні бренди в нас майже не цікавилися обласними містами. Це перспективний напрямок. Чернігів, Херсон, Вінниця, Житомир, Дніпро, Кривий Ріг можуть стати центром уваги міжнародних брендів, які розвивають бізнес-готелі. В ході післявоєнної відбудови міст готельна інфраструктура - потребуватиме більш прорахованого, професійного підходу", - відмітила Сідлецька в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Експертка констатувала, що в цілому, в середньостроковій перспективі рекреаційні відпочинкові комплекси будуть популярнішими й швидше окупляться, ніж традиційні об’єкти.

"Мова не лише про Карпати, а, наприклад, про Світязь. В нас багато цікавих рекреаційних зон. Зрозуміло, що зараз важко говорити про Херсонщину, але Дніпро, Волинь, Чернігівщина, Житомирська, Кіровоградська, Черкаська області точно мають місця, привабливі для розвитку рекреаційних форматів", - каже вона.

Щодо готельних проєктів як сценарію відновлення історичної забудови, то Сідлецька вважає, що цей формат може мати економічний успіх. "Але такі об'єкти повинні мати додаткові магніти. Якісно відбудований колишній замок - це не тільки туризм для того, щоб приїхати й переночувати. Там треба робити колаборації з локальним бізнесом, розвивати економічний туризм. Має бути декілька сценаріїв якісного, насиченого сенсом дозвілля для кожного сезону", - зазначила вона.

Теги: #мережі #готелі #сідлецька_ірина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:20 09.10.2025
Україні для залучення іноземних туристів важливо відкривати готелі міжнародних мереж і збільшувати впізнаваність локальних брендів - президентка UHRA

Україні для залучення іноземних туристів важливо відкривати готелі міжнародних мереж і збільшувати впізнаваність локальних брендів - президентка UHRA

09:48 09.10.2025
Менше 10% українських готелів мають офіційний статус зірковості

Менше 10% українських готелів мають офіційний статус зірковості

19:26 19.08.2025
Єдиний у своєму форматі: чим здивує новий готель ARCHOTEL AVENUE в Одесі

Єдиний у своєму форматі: чим здивує новий готель ARCHOTEL AVENUE в Одесі

16:23 19.08.2025
Ribas Hotels Group планує відкрити 6 готелів та апарт-комплексів в Україні у 2025-2026рр

Ribas Hotels Group планує відкрити 6 готелів та апарт-комплексів в Україні у 2025-2026рр

09:18 11.08.2025
В Україні за I півріччя відкрито й оновлено 9 готелів загальним фондом понад 1 тис. номерів - експерт

В Україні за I півріччя відкрито й оновлено 9 готелів загальним фондом понад 1 тис. номерів - експерт

10:51 17.07.2025
НКРЕКП з 31 серпня запустить систему моніторингу приєднань до мереж

НКРЕКП з 31 серпня запустить систему моніторингу приєднань до мереж

10:22 23.04.2025
Реновація київських готелів має містити локальну складову - думка

Реновація київських готелів має містити локальну складову - думка

18:12 01.04.2025
Заповнюваність готелів у Києві зросла до 42% за підсумками 2024р. - Hotel Matrix

Заповнюваність готелів у Києві зросла до 42% за підсумками 2024р. - Hotel Matrix

09:52 29.01.2025
Обленерго у 2024 р. виконали планові ремонти в повному обсязі - Держенергонагляд

Обленерго у 2024 р. виконали планові ремонти в повному обсязі - Держенергонагляд

19:30 15.11.2024
Енергокомітет Ради пропонує пом'якшити умови внесення авансу при підключенні генустановок до мереж "Укренерго"

Енергокомітет Ради пропонує пом'якшити умови внесення авансу при підключенні генустановок до мереж "Укренерго"

ВАЖЛИВЕ

Чисті міжнародні резерви України виросли до нового рекорду – $32,2 млрд, валові – до $46,5 млрд

Уряд збереже фіксовану ціну на природний газ для побутових споживачів - Зеленський

Україна планує приблизно на 30% збільшити імпорт газу через атаки РФ – глава Міненерго

Пошкодження значні – глава Міненерго Гринчук про наслідки масованих атак РВ на газові об’єкти

Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України на 2026р до 2%

ОСТАННЄ

Україна за 9 міс. наростила вивезення брухту на 54,1%, у валюті майже наполовину

Фіксована ціна на газ для населення та бюджетних установ залишається незмінною до 31 березня 2026р - Свириденко

Мінекономіки обговорило з ЄБРР можливий продаж міноритарних часток у держкомпаніях

"Нова пошта" довела кількість поштоматів до 30,6 тис.

Девелопери отримали біля 3 млрд грн в межах програми "єОселя" у ІІІ кв. 2025р

Україна за 9 міс.-2025 збільшила імпорт товарів на 17%, експорт скоротився на 3,1% - ДМС

Ціни на пшеницю в найближчі місяці підвищаться до $250–260 за тонну через низьку внутрішню пропозицію - аналітики

Нардепи подали в держбюджет-2026 загалом 3339 поправок і побили 19-річний рекорд

Чисті міжнародні резерви України виросли до нового рекорду – $32,2 млрд, валові – до $46,5 млрд

Bolt знизив з 1 жовтня комісію з водіїв у Києві з 25% до 20%

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА