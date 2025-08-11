В Україні за I півріччя відкрито й оновлено 9 готелів загальним фондом понад 1 тис. номерів - експерт

В різних регіонах України за січень-червень 2025 року було відкрито та оновлено 9 готелів із загальним номерним фондом понад 1 тис номерів, повідомила менеджер напрямку консультаційних послуг у сфері нерухомості компанії EY в Україні Анастасія Федірко агентству "Інтерфакс-Україна".

Серед нових готелів - Panorama Skhidnytsya SPA Resort у Львівській області (71 номер), Mayak Resort у Києві (82 номери), Tulip Residences у Львові (73 номери), Archotel Avenue в Одесі (334 номери), Edem Kyiv у Київській області (35 номерів) та мініготель Любич у Львові (31 номер).

Окрім цього, відкрили після оновлення Optima Collection River Park у Луцьку, частково відновив роботу після ракетної атаки Holiday Inn Kyiv (відремонтовано 77 номерів з 208), а також запустився Аквапарк Затока в Одесі, який призупиняв діяльність у 2021 році (243 номери).

"Карпатський регіон демонструє високу концентрацію нових девелоперських проектів дохідної нерухомості, зокрема апарт-готелів та котеджних містечок з орендною або комерційною моделлю, орієнтованих на внутрішнього інвестора та туриста", - зазначила Федірко.

Згідно дослідженню EY в Україні, до кінця 2025 року озвучувались плани відкриття щонайменше 10 готелів номерним фондом біля 2 тис номерів, більшість проєктів - на заході країни. Зокрема, готується до відкриття Glacier Premium Apartments від VD Group (810 номерів), шість проєктів від Ribas Hotels Group.

У 2024 році було розпочато реалізацію нового гірськолижного курорту GORO Mountain Resort поряд із селами Волосянка та Верхня Рожанка у Львівській області. Окрім гірськолижної та рекреаційної інфраструктури, в новому проєкті відповідно до заяв девелопера буде збудовано 25 готелів на 5 150 номерів впродовж наступних 15 років. Ribas Hotels Group анонсував на кінець 2026 року відкриття у Буковелі Melis (337 номерів) та Malahit Resort & SPA (52), у 2027 - AHNI Moon Resort (143). Микола Кміть - готельний проєкт у Трускавці на 200 номерів, орієнтовне строк відкриття 2027-28.

"Окремо варто звернути увагу на анонсований проект Kavalier Park Apartment від Onur Group, який пропонує нову концепцію у Львові – преміум житловий комплекс із готельними номерами. Турецький забудовник інвестує EUR35 млн у створення першого в місті ЖК, в рамках якого передбачено також окрему секцію з 61 номером для короткострокового проживання", - повідомила Федірко. Анонсований строк вводу в експлуатацію Kavalier Park Apartment - 2026 р.