Заповнюваність готелів у Києві зросла до 42% за підсумками 2024р. - Hotel Matrix

Заповнюваність готелів у Києві за підсумками січня-грудня 2024 року становило 42% проти 30% за аналогічний період 2023 року, повідомила пресслужба проєкту готельної аналітики Hotel Matrix.

"Якщо 2023 рік для Києва можна назвати роком адаптації, то 2024 — це вже стабільне зростання. Київський готельний ринок демонструє впевнену позитивну динаміку, і це не просто цифри, а реальний показник зміни ринкових трендів. Попит не просто повертається - він трансформується. Бізнес-туризм, подієвий сегмент та довгострокові гості формують нову структуру клієнтів у 2024 році", - говориться у повідомленні Hotel Matrix.

За даними Hotel Matrix, середній тариф (ADR) за зазначений звітний період становив 2520 грн, що на 27% більше показника за аналогічний період 2023 року. Водночас RevPAR (виручка на доступний номер на день) склав 1048 грн, що відповідно на 93% вище показника аналогічного періоду 2023 року.

Hotel Matrix - вебпродукт готельної аналітики, над створенням якого працюють фахівці з Польщі та України. Запущений у травні 2020 року. Зараз до Hotel Matrix підключено 200 готелів.