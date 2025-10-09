Менше 10% українських готелів мають офіційний статус зірковості

Менше 10% вітчизняних закладів розміщення підтвердили свою категорію, повідомила президентка Асоціації готелів та курортів України (UHRA) Ірина Сідлецька в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Один із викликів сьогодення - низький рівень категоризованих об’єктів, тобто тих, які підтвердили свою матеріально-технічно оснащеність, перелік та відповідність рівня надаваних послуг встановленим національним стандартам. Станом на кінець липня цього року офіційний статус відповідності зірковості (від однієї зірки до п’яти зірок) мали лише 220 закладів розміщення, що становить менше 10% загальної кількості", - повідомила Сідлецька.

Експерт пояснила такий стан застарілими "немотивуючими" стандартами й недосконалим законодавством в частині регуляції готельного сектору. Тому на порядку денному стоїть реформа переходу на європейські сучасні стандарти класифікації готелів, зокрема Hotel Stars Union, та інших засобів розміщення (хостелів, відпочинкових комплексів, кемпінгів, садиб).

Щодо пропозиції готельного ринку загалом, то його складно оцінити через воєнний стан, наявність окупованих територій, обмеження доступу до реєстрів та відсутність (на даний момент) системної статистики.

Сідлецька нагадала, що навесні 2024 року Асоціація готелів та курортів України спільно з клубом Hoteliero провела всеукраїнський перепис об’єктів розміщення. Було зібрано дані щодо близько 3,7 тис об’єктів, серед яких не лише готелі, а й хостели, кемпінги, садиби, відпочинкові та заміські комплекси. При цьому 240 з них на той період були закриті або тимчасово призупинили свою діяльність, а 350 відповіли, що функціонують лише сезонно.

Специфікою стану українського готельного ринку є й те, що готелі часто зазнають ракетних ударів та обстрілів, особливо в центральних частинах обласних центрів. Серед тих, що офіційно заявили про пошкодження, сьогодні відомо про 30 об’єктів, які перебувають у стані консервації або відновлення.

"Відсутність точних даних щодо структури готельного сектору України - давня проблема, і ми сподіваємося, що з майбутнім запуском Єдиного туристичного реєстру та виконанням європейських директив з формування туристичної статистики ситуація зміниться. Адже знання кількості й типів наявних закладів розміщення - це базис для гармонійного та збалансованого розвитку ринку гостинності", - зазначила Сідлецька.