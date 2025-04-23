Інтерфакс-Україна
Економіка
10:22 23.04.2025

Реновація київських готелів має містити локальну складову - думка

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Реновація київських готелів має містити локальну складову - думка

Готелі преміум-сегменту в Києві продемонстрували більшу гнучкість під час війни у реконфігурації сервісів, але потребують реновації з урахуванням локальної складової і переформатування бізнес-моделі, повідомила CEO девелоперської компанії Ino.The Developer Валентина Кравченко в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Більшість преміум-готелів Києва створені понад 10 років тому, і сьогодні відкривається чудова можливість для осучаснення інтер'єрів та функціональних рішень, що дасть змогу ще краще відповідати запитам гостей", - пояснила вона.

Вона переконана, великі ресторанні зали та інші простори можуть отримати нове життя через переосмислення їхнього призначення.

"Інтеграція актуальних елементів інфраструктури: укриття; системи автономності; цифрові рішення - це відкриває шлях до інноваційних технічних рішень. У контексті еволюції преміум-сегменту це не просто естетичне питання, а стратегічна можливість для зміцнення позицій на ринку", - зазначила Кравченко.

Аналіз запитів сучасних мандрівників щодо преміум-класу відкриває перспективні напрямки для розвитку: автоматизовані процеси check-in/check-out, гнучкі коворкінги чи smart-зони у лобі тощо, продовжує думку експерт. За її словами, активно запитуються зараз також wellness-програми. Обов’язкова вимога — інтеграція з глобальними програмами лояльності.

Торік Ino.The Developer провела закрите дослідження преміум-сегменту готельного ринку столиці, щоб виявити, чого бракує Києву для інтеграції у світову готельну екосистему. Воно показало, що у цьому сегменті (готелі 5*) спостерігається обережне впровадження нових форматів, але більшість рішень точкові або поверхневі, зазначає Кравченко. Системних змін, які відповідають глобальним трендам, ринок поки не демонструє.

Наприклад, у більшості готелів є базові цифрові рішення: онлайн-бронювання; електронні ключі; інтеграція з мобільними додатками мереж. Але поки що немає повноцінних smart-рішень, зокрема автоматизованих стійок реєстрації, індивідуальних цифрових профілів, кастомізованих сервісів через особистий гаджет (як в YOTEL або Marriott Bonvoy). Digital-сервіси столичних готелів обмежені лише базовими функціями та не формують відчутні конкурентні переваги в UX (user experience).

Водночас експерт зазначила, що практично всі готелі мають SPA-зони: басейн, сауну; тренажерний зал, масаж.

"Але поки ми не бачимо затребуваних споживачем комплексних wellness-концепцій. Немає готелів, де SPA є не лише додатком, а частиною повноцінного досвіду - з програмами відновлення сну, детоксом, харчовими концепціями, індивідуальними консультаціями. Отже, поки wellness здебільшого функціонує як стандартна інфраструктура, а не як драйвер нового попиту", - зазначила Кравченко.

Щодо затребуваних у світі  гнучких офісних та публічних просторів, то у столичних готелях є конференц-зали та бізнес-зони, які частково можуть виконувати функцію робочих просторів. Але все ще немає у структурі готелів концептуальних коворкінгів - відкритих, гнучких, з неформальним сервісом, що інтегруються у життя міста.

"Наразі в Києві формат "готель як точка тяжіння" для містян відсутній. Готелі лишаються закритими об’єктами і не розвивають формат hybrid hospitality, що активно зростає в Лондоні, Берліні, Парижі", - каже СЕО Ino.The Developer.

У питанні реновації експерт акцентувала увагу на важливості локальної складової.

"Київ має унікальний потенціал для розвитку готелів з автентичним характером. Культурна спадщина міста може бути інтегрована у дизайн та сервіси. Гастрономічні традиції дозволяють створювати концептуальні ресторани з переосмисленою українською кухнею. Використання локальних матеріалів та дизайну, організація сезонних програм і мистецьких колаборацій формують унікальний готельний досвід, який виділить київські готелі на міжнародній арені", - повідомила вона.

Ino.The Developer — консалтингово-девелоперська компанія, заснована в 2021 році у Києві. Працює на перетині архітектури, стратегічного консалтингу та управління розвитком територій. Надає повний спектр послуг: від стратегічного планування, архітектурної візії та інженерного супроводу — до юридичної підтримки, маркетингу та комплексного управління проєктами. У 2025 році планує запуск нових проєктів з фокусом на освіту, відновлення міської інфраструктури та покращення міжнародних звʼязків.

Теги: #кравченко_валентина #реновація #готелі #inothe_developer

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