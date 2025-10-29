Фудхол Kyiv Food Market закривається на реновацію з 4 листопада по грудень.

"Ми були з вами щодня протягом шести років: годували, дивували, надихали й підтримували. Пережили пандемію, вистояли під час війни, годували героїв і волонтерів, проводили шалені концерти, створювали колаборації й благодійні події, які об’єднували все місто. Попереду — повна реновація простору, нові заклади, свіжі ідеї та ще більше драйву", — повідомляється на сторінці закладу у Facebook.

Уточнюється, що Kyiv Food Market працює до 3 листопада і згідно анонсу відкриється вже у грудні.

Kyiv Food Market відкрили у 2019 році в одному з колишніх будівель заводу "Арсенал" ресторатор Алекс Купер та власник мережі ресторанів La Famiglia Михайло Бейлін. Площа простору становить 2 тис. кв. м. На його території розташовано більше 20 ресторанів.

Згідно даним YouControl, кінцевими бенефіціарами ТОВ "Київ Фуд Маркет Менеджмент" є Богдан Мельниченко (50%), Михайло Бейлін, Дмитро Галбмілліон, Світлана Коломієць-Міронова (по 11,66%), Надія Шоломова (10,5%) та Олег Калашніков (4,5%). За підсумками 2024 року отримано чистого доходу 30,6 млн грн, що на майже на 74% більше ніж у 2023, чистий прибуток 238,5 тис. грн, що на 27,5% менше, ніж за 2023 рік.