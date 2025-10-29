Інтерфакс-Україна
Події
14:49 29.10.2025

Kyiv Food Market закривається на реновацію

1 хв читати

Фудхол Kyiv Food Market закривається на реновацію з 4 листопада по грудень.

"Ми були з вами щодня протягом шести років: годували, дивували, надихали й підтримували. Пережили пандемію, вистояли під час війни, годували героїв і волонтерів, проводили шалені концерти, створювали колаборації й благодійні події, які об’єднували все місто. Попереду — повна реновація простору, нові заклади, свіжі ідеї та ще більше драйву", — повідомляється на сторінці закладу у Facebook.

Уточнюється, що Kyiv Food Market працює до 3 листопада і згідно анонсу відкриється вже у грудні.

Kyiv Food Market відкрили у 2019 році в одному з колишніх будівель заводу "Арсенал" ресторатор Алекс Купер та власник мережі ресторанів La Famiglia Михайло Бейлін. Площа простору становить 2 тис. кв. м. На його території розташовано більше 20 ресторанів.

Згідно даним YouControl, кінцевими бенефіціарами ТОВ "Київ Фуд Маркет Менеджмент" є Богдан Мельниченко (50%), Михайло Бейлін, Дмитро Галбмілліон, Світлана Коломієць-Міронова (по 11,66%), Надія Шоломова (10,5%) та Олег Калашніков (4,5%). За підсумками 2024 року отримано чистого доходу 30,6 млн грн, що на майже на 74% більше ніж у 2023, чистий прибуток 238,5 тис. грн, що на 27,5% менше, ніж за 2023 рік.

Теги: #реновація #kyiv_food_market

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:22 23.04.2025
Реновація київських готелів має містити локальну складову - думка

Реновація київських готелів має містити локальну складову - думка

19:26 04.03.2023
Зеленський і Мецола провели у Львові зустріч зі студентами

Зеленський і Мецола провели у Львові зустріч зі студентами

18:08 16.12.2022
"Епіцентр" відкриває у Києві найбільший ТЦ мережі після реновації

"Епіцентр" відкриває у Києві найбільший ТЦ мережі після реновації

12:10 10.08.2022
"Нова Пошта" розпочинає проєкт реновації відділень по всій Україні та шукає підрядників

"Нова Пошта" розпочинає проєкт реновації відділень по всій Україні та шукає підрядників

17:54 10.09.2021
Реновація промислових об'єктів дає можливості для розвитку вітчизняного фармвиробництва - думка

Реновація промислових об'єктів дає можливості для розвитку вітчизняного фармвиробництва - думка

10:58 25.09.2020
Київ потребує реновації застарілого житла - Кучеренко

Київ потребує реновації застарілого житла - Кучеренко

ВАЖЛИВЕ

Генштаб ЗСУ: Сили оборони України уразили в Росії два НПЗ та один газопереробний завод

Міноборони Румунії підтвердило скорочення чисельності військ США у Європі

Окупанти обстріляли дитячу лікарню в Херсоні, 9 постраждалих, серед них діти

Ворог не перебуває у Мирнограді - УВ "Схід"

Ударні безпілотники СБУ вразили в Криму "Панцир-С2", дві нафтобази та дві РЛС – джерело

ОСТАННЄ

Центральна ВЛК почала скасовувати незаконні висновки про непридатність до служби, видані на Дніпропетровщині, - ДБР

Генштаб ЗСУ: Сили оборони України уразили в Росії два НПЗ та один газопереробний завод

Міноборони, Мінфін та НБУ створили робочу групу для удосконення процедури кредитування ОПК - Шмигаль

В МЗС готуються до нових міжнародних заходів щодо відновлення України

Венс не робить прогнозів у російсько-українській війні і заявляє про продуктивні відносини з обома сторонами

Суд відмовив Держетнополітики у задоволенні заходів забезпечення позову у справі про припинення діяльності УПЦ (МП)

Прапор РФ на в'їзді в Покровськ провисів лише годину – DeepState

ОП і МЗС визначили чіткі критерії партнерства з іншими державами - Єрмак

СБУ затримала в Києві колишнього військового інструктора-іноземця, який працював на ФСБ

Міноборони Румунії підтвердило скорочення чисельності військ США у Європі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА