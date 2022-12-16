"Епіцентр" відкриває у Києві найбільший ТЦ мережі після реновації

Українська мережа торговельних центрів "Епіцентр" 17-18 грудня відкриває після реновації першу чергу найбільшого торговельного об'єкту мережі на вул. Полярній, 20-д, у Києві, повідомила пресслужба компанії.

За її даними, площа ТЦ після поновлення першої черги не змінилася і становить 105 тис. кв. м.

"Перебудова нашого найбільшого "Епіцентру" стане вже другим проєктом, реалізованим у столиці в цей непростий рік. Продовжуючи втілення в життя наших довоєнних планів та розробляючи нові унікальні проєкти, ми підтверджуємо нашу віру в неминучу перемогу та робимо власний вклад у підтримку економіки", – сказав в.о. директора роздрібної торгівлі мережі "Епіцентр" Дмитро Танько, слова якого наведено у повідомленні.

В оновленому ТЦ на першому поверсі розташовано новий продуктовий супермаркет Food Market площею 3,7 тис. кв. м. Окрім того, запрацювали Центр техніки "ЦеТе" (3,2 тис. кв. м), Lapki (670 кв. м), Expert (950 кв. м), Samsung Home (560 кв. м), а також "Пиши-Малюй", All4Rest, MonCheri, Intersport, "Садовий центр" та інші традиційні відділи мережі.

У ТЦ також створено станції підзарядки гаджетів, а на парковці облаштовано Пункти незламності.

За даними "Епіцентру", запуск другої черги заплановано на 2023 рік. До неї увійдуть оновлені "Центр меблів", "Деко", E.PIC, "Салон плитки" тощо. Асортимент нового ТЦ після запуску всіх черг досягне 280 тис. артикулів, повідомляє компанія.

ТЦ "Епіцентр" на вул. Полярній забезпечує 1 тис. робочих місць та майже 160 млн грн щорічних відрахувань до місцевих та державного бюджетів, зазначається у повідомленні.

ТОВ "Епіцентр К" створено у 2003 році, відкрило свій перший гіпермаркет у Києві в грудні того самого року. Станом на кінець 2022 року мережа компанії об'єднує 75 діючих торговельних об'єктів під брендами "Епіцентр" і "Нова Лінія" в різних регіонах країни.

Унаслідок бойових дій три ТЦ "Епіцентр" у Чернігові, Маріуполі та Бучі були повністю знищені. Попри суттєві втрати, компанія активно допомагає країні. Загальна сума допомоги з початку широкомасштабного вторгнення в Україну перевищила 450 млн грн.

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) та Тетяна Суржик (0,73%).