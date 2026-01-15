Затверджено держпрограму адаптації приміщень діючих дитсадків до вимог цивільного захисту

Фото: Моя фортеця

Затверджено Державну програму адаптації приміщень діючих закладів дошкільної освіти до вимог цивільного захисту в умовах воєнного стану, повідомив голова комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

"Програма передбачає моніторинг наявних приміщень і захисних споруд, визначення реальних потреб закладів дошкільної освіти в укриттях та ресурсах для їхнього облаштування або будівництва нових. І головне, максимальне охоплення дітей очною дошкільною освітою там, де це безпечно", - написав Бабак в телеграм-каналі.

За його словами, станом на 1 вересня 2025 року в Україні працювало 11 585 закладів дошкільної освіти, ще 910 закладів (7,85%) залишаються на тимчасово окупованих територіях, 131 заклад дошкільної освіти було зруйновано (Донецька область – 42, Харківська – 30, Херсонська – 29, Миколаївська – 14, Київська – 8, Луганська – 6, Сумська – 2), 1339 заклади – пошкоджено.

В той же час, відновлювальні роботи (поточний або капітальний ремонт) вже проведено у 570 зруйнованих/пошкоджених закладах.

"Щодо укриттів. Їх використовують 8 262 заклади, у тому числі 5 607 – у власних приміщеннях. 565 закладів дошкільної освіти будують захисні споруди або облаштовують об’єкти (будівлі, споруди, приміщення) як найпростіші укриття", - написав голова комітету.

Він зазначив, що фактично лише близько половини закладів дошкільної освіти мають найпростіші укриття, і ситуація суттєво відрізняється залежно від регіону.

"У прифронтових громадах все критичніше, тому більша частина закладів дошкілля або закрилися, або там запровадили дистанційну форму навчання", - додав він.