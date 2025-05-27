Інтерфакс-Україна
Події
17:42 27.05.2025

Кабмін збільшив нижню межу тарифних розрядів для керівників дитсадків та позашкільної освіти з 2026р

1 хв читати
Кабмін збільшив нижню межу тарифних розрядів для керівників дитсадків та позашкільної освіти з 2026р

Кабінет міністрів України передбачив збільшення нижньої межі тарифних розрядів для керівників закладів дошкільної та позашкільної освіти з 1 січня 2026 року.

Згідно з повідомленням Міносвіти, уряд на виконання положень закону "Про дошкільну освіту" та інших законів у сфері освіти ухвалив постанову "Про внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298", якою передбачено збільшення тарифних розрядів для музичних керівників, інструкторів з фізкультури закладів дошкільної освіти до 10–14 тарифних розрядів; збільшення нижньої межі тарифних розрядів для керівників закладів дошкільної та позашкільної освіти; визначення оплати праці (тарифні розряди) для керівника (завідувача) внутрішнього структурного підрозділу закладу загальної середньої освіти (дошкільного підрозділу, позашкільного підрозділу, пансіону, інтернату) на рівні 13–15 тарифних розрядів; узгодження найменувань закладів освіти з термінологією, встановленою чинним законодавством України.

Відзначається, що зазначені зміни набудуть чинності 1 січня 2026 року.

"Натомість засновники державних і комунальних закладів дошкільної освіти можуть скористатися правом, наданим їм законом України "Про дошкільну освіту" й уже зараз встановлювати посадові оклади працівникам закладів дошкільної освіти в розмірі, що перевищує розмір, визначений Кабінетом міністрів України", - відзначили у відомстві.

Теги: #кабмін #мон #дитсадки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:16 27.05.2025
Уряд подовжив термін пільгового кредитування з 2 до 5 років для бізнесу в зоні високого воєнного ризику

Уряд подовжив термін пільгового кредитування з 2 до 5 років для бізнесу в зоні високого воєнного ризику

15:09 27.05.2025
Уряд спрямував 195 млн грн з фонду внесків на регулювання у сфері енергетики на потреби оборони

Уряд спрямував 195 млн грн з фонду внесків на регулювання у сфері енергетики на потреби оборони

14:41 27.05.2025
Кабмін звільнив Іонан з посади заступника міністра цифрової трансформації України з питань європейської інтеграції

Кабмін звільнив Іонан з посади заступника міністра цифрової трансформації України з питань європейської інтеграції

19:22 23.05.2025
Жумаділов: Уряд ухвалив постанову, що дозволяє АОЗ укладати договори на логістичні, транспортні та митно-брокерські послуги

Жумаділов: Уряд ухвалив постанову, що дозволяє АОЗ укладати договори на логістичні, транспортні та митно-брокерські послуги

14:33 23.05.2025
Уряд доповнив перелік корисних копалин загальнодержавного значення газом щільних порід

Уряд доповнив перелік корисних копалин загальнодержавного значення газом щільних порід

09:46 23.05.2025
В Україні 15 підземних шкіл, до кінця року планується введення в експлуатацію ще 180

В Україні 15 підземних шкіл, до кінця року планується введення в експлуатацію ще 180

17:22 22.05.2025
Раді пропонують дозволити нардепам обіймати посади членів Кабміну

Раді пропонують дозволити нардепам обіймати посади членів Кабміну

09:48 22.05.2025
Україна і Велика Британія запустили співпрацю у сфері науки, технологій та інновацій

Україна і Велика Британія запустили співпрацю у сфері науки, технологій та інновацій

17:28 21.05.2025
Кабмін розширив повноваження Мінветеранів в сферах підтримки інтересів ветеранів та членів їхніх родин

Кабмін розширив повноваження Мінветеранів в сферах підтримки інтересів ветеранів та членів їхніх родин

16:23 21.05.2025
Кабмін погодив два законопроєкти в сфері дерегуляції - Шмигаль

Кабмін погодив два законопроєкти в сфері дерегуляції - Шмигаль

ВАЖЛИВЕ

Освітній проєкт CDTO Campus отримав понад 5,5 тис. заявок за рік — СЕО CDTO Campus

У ЄС затверджено фінансовий інструмент у 150 млрд євро для підтримки інвестицій в оборону, передбачається участь і України

В Україні будується мережа з приблизно 200 підземних шкіл

Зеленський привітав воїнів Сил спеціальних операцій

Велика Британія спрямує $3 млрд від ініціативи ERA на посилення української оборони

ОСТАННЄ

Трамп заявив, що Путін "грається з вогнем"

Оновлену версію першого в Україні музею Параджанова відкрили в КиМУ

Весілля в "Софії Київській", через яке Мінкультури здійснює перевірку, проводилося для військового – заступник гендиректора

Кінострічка "Тіні забутих предків" повертається на великі екрани

Мінкультури хоче змінити керівника, а мені треба ще певний час, щоб підготувати собі заміну - гендиректорка "Софії Київської"

Гендиректорка "Софії Київської": ми себе асоціюємо як абсолютно світська установа

До проєкту "Контракт 18–24" можуть бути долучені спеціальності, пов’язані з дронами - Паліса

"Нафтова піраміда": правоохоронці ліквідували групу шахраїв, які ошукали громадян на 15 млн грн під виглядом інвестицій

Сукупні втрати України та РФ у війні за консервативною оцінкою складають близько 1,2 млн – Келлог

У МЗС України заперечили інформацію щодо начебто заборони Товариства угорської культури Закарпаття

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА