Кабмін збільшив нижню межу тарифних розрядів для керівників дитсадків та позашкільної освіти з 2026р

Кабінет міністрів України передбачив збільшення нижньої межі тарифних розрядів для керівників закладів дошкільної та позашкільної освіти з 1 січня 2026 року.

Згідно з повідомленням Міносвіти, уряд на виконання положень закону "Про дошкільну освіту" та інших законів у сфері освіти ухвалив постанову "Про внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298", якою передбачено збільшення тарифних розрядів для музичних керівників, інструкторів з фізкультури закладів дошкільної освіти до 10–14 тарифних розрядів; збільшення нижньої межі тарифних розрядів для керівників закладів дошкільної та позашкільної освіти; визначення оплати праці (тарифні розряди) для керівника (завідувача) внутрішнього структурного підрозділу закладу загальної середньої освіти (дошкільного підрозділу, позашкільного підрозділу, пансіону, інтернату) на рівні 13–15 тарифних розрядів; узгодження найменувань закладів освіти з термінологією, встановленою чинним законодавством України.

Відзначається, що зазначені зміни набудуть чинності 1 січня 2026 року.

"Натомість засновники державних і комунальних закладів дошкільної освіти можуть скористатися правом, наданим їм законом України "Про дошкільну освіту" й уже зараз встановлювати посадові оклади працівникам закладів дошкільної освіти в розмірі, що перевищує розмір, визначений Кабінетом міністрів України", - відзначили у відомстві.