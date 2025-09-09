Освітній омбудсмен: графік роботи дитсадків має враховувати потреби батьків

Освітній омбудсмен Надія Лещик закликає громади, органи управління освітою та заклади дошкільної освіти враховувати потреби батьків при формуванні графіку роботи дитячих садків.

"Заклади дошкільної освіти виконують дуже важливу функцію в державі. Їх діяльність спрямована не лише на розвиток дитини, здобуття нею знань і навичок соціалізації, але й на створення можливості для батьків працювати, щоб мати змогу утримувати дитину, забезпечувати для неї належний рівень життя та підтримувати економіку країни, сплачуючи податки чи створюючи робочі місця", - написала Лещик в мережі Facebook.

Вона розповіла, що отримує звернення від батьків щодо графіків роботи закладів дошкільної освіти, з яких виходить, що заклад освіти при формуванні графіку не завжди враховує потреби батьків, що не дає їм змоги працювати або організувати свій робочий день, не порушуючи трудову дисципліну.

"Не завжди у закладах дошкільної освіти організовують роботу чергових груп для забезпечення потреб працюючих батьків. Зокрема, зверталися працівники критичної інфраструктури, які не можуть з об'єктивних причин працювати дистанційно або забрати дитину в певний час, тож їм потрібно до початку роботи встигнути відвести дитину до закладу освіти й після роботи забрати. Батьки повідомляють, що у закладах дошкільної освіти їх опитували щодо зручного графіку роботи закладу, однак зовсім не врахували результати такого опитування та потреб батьків", - додала вона.

У зв'язку з цим, освітній омбудсмен звертаюся до громад, органів управління освітою та закладів дошкільної освіти з проханням враховувати потреби батьків при формуванні графіку роботи закладу, щоб він сприяв доступу до інституціалізованої дошкільної освіти та працевлаштуванню батьків.

Вона наголосила, що законі України "Про дошкільну освіту" гарантується безоплатне перебування дитини в закладі дошкільної освіти до 11 годин на день.