Інтерфакс-Україна
Події
10:32 22.10.2025

Частина закладів освіти Києва через обстріл переходить у дистанційний режим чи в режим "Пунктів незламності"

1 хв читати
Частина закладів освіти Києва через обстріл переходить у дистанційний режим чи в режим "Пунктів незламності"

Частина закладів освіти Києва через російський обстріл переходить у дистанційний режим чи в режим роботи "Пунктів незламності", повідомила директор Департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації Олена Фіданян.

"Чорти знову казяться… Маємо нові уражені садки та школи. Колективи вже долучилися до прибирання. Частина закладів перейде у дистанційний режим. Такі освітні громади буде поінформовано", - написала Фіданян в мережі Facebook.

За її словами, окремі освітні заклади переходять в режим роботи "Пунктів незламності".

Як повідомлялося, в результаті російської атаки 22 жовтня в Києві щонайменше 19 постраждалих, а також відомо про двох загиблих.

Теги: #київ #школи #дитсадки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:21 22.10.2025
Кількість постраждалих у Києві внаслідок ворожої нічної атаки зросло до 19, серед них 5 дітей - Кличко

Кількість постраждалих у Києві внаслідок ворожої нічної атаки зросло до 19, серед них 5 дітей - Кличко

09:55 22.10.2025
В Києві постраждали 18 людей, з них четверо дітей – КМВА

В Києві постраждали 18 людей, з них четверо дітей – КМВА

09:38 22.10.2025
В Києві введені екстрені відключення електроенергії

В Києві введені екстрені відключення електроенергії

09:33 22.10.2025
Кількість постраждалих у Києві зросла до 13 осіб – Кличко

Кількість постраждалих у Києві зросла до 13 осіб – Кличко

07:47 22.10.2025
Двоє загиблих в результаті ворожих атак на Київ - ДСНС

Двоє загиблих в результаті ворожих атак на Київ - ДСНС

06:44 22.10.2025
Попередньо одна людина загинула внаслідок атаки російських БпЛА на Київ - Кличко

Попередньо одна людина загинула внаслідок атаки російських БпЛА на Київ - Кличко

02:49 22.10.2025
Пожежа і падіння уламків у кількох районах Києва внаслідок нічної ворожої атаки - Кличко

Пожежа і падіння уламків у кількох районах Києва внаслідок нічної ворожої атаки - Кличко

02:01 22.10.2025
Пожежу внаслідок ворожої атаки зафіксовано у Печерському районі Києва - КМВА

Пожежу внаслідок ворожої атаки зафіксовано у Печерському районі Києва - КМВА

01:49 22.10.2025
Київ під атакою баліститки, медичну бригаду викликали в Дарницький район – Кличко

Київ під атакою баліститки, медичну бригаду викликали в Дарницький район – Кличко

01:26 22.10.2025
Київ росіяни атакували балістикою, зафіксовано пожежу – Кличко

Київ росіяни атакували балістикою, зафіксовано пожежу – Кличко

ВАЖЛИВЕ

Зеленський прилетів у Норвегію - прессекретар

У Харкові один загиблий і 5 постраждалих - мер

Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про держбюджет-2026

Безкоштовна автоцивілка для ветеранів запрацює в 2025р., а компенсація за переобладнання авто запуститься з 2026р. - Калмикова

Є влучання у приватний дитсадок у Харкові, поранені діти - мер

ОСТАННЄ

Зеленський прилетів у Норвегію - прессекретар

Уламок БпЛА влучив у будинок депутатки Стефанишиної у Києві

У Харкові один загиблий і 5 постраждалих - мер

Заступника міністра освіти Трофименка звинувачують у плагіаті в дисертаціях

Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про держбюджет-2026

Засудженого за хабарництво ексголову Тернопільської облради Головка визнано винним ще й у недостовірному декларуванні

Безкоштовна автоцивілка для ветеранів запрацює в 2025р., а компенсація за переобладнання авто запуститься з 2026р. - Калмикова

Четверо осіб постраждало у Харкові внаслідок ворожої атаки – обладміністрація

Міносвіти має намір запровадити нову модель підготовки PhD в Україні

Є влучання у приватний дитсадок у Харкові, поранені діти - мер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА