Частина закладів освіти Києва через обстріл переходить у дистанційний режим чи в режим "Пунктів незламності"

Частина закладів освіти Києва через російський обстріл переходить у дистанційний режим чи в режим роботи "Пунктів незламності", повідомила директор Департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації Олена Фіданян.

"Чорти знову казяться… Маємо нові уражені садки та школи. Колективи вже долучилися до прибирання. Частина закладів перейде у дистанційний режим. Такі освітні громади буде поінформовано", - написала Фіданян в мережі Facebook.

За її словами, окремі освітні заклади переходять в режим роботи "Пунктів незламності".

Як повідомлялося, в результаті російської атаки 22 жовтня в Києві щонайменше 19 постраждалих, а також відомо про двох загиблих.