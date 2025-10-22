Кількість постраждалих у Києві внаслідок ворожої нічної атаки зросло до 19, серед них 5 дітей - Кличко

Фото: https://t.me/dsns_telegram

В Києві 19 постраждалих в результаті російської атаки, повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Кількість постраждалих зросла до 19. Із них пʼятеро дітей", - написав він в телеграм-каналі у середу.

Окрім того, госпіталізовані 4 дитини та 5 дорослих. Інші отримують допомогу амбулаторно.

Раніше було відомо про двох загиблих і 18 постраждалих. Повідомлялося, що поранення отримали четверо дітей.