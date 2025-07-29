Інтерфакс-Україна
Події
21:14 29.07.2025

Україна розраховує на приєднання Ісландії до Коаліції цивільного захисту – Кондратюк

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Україна розраховує на приєднання Ісландії до Коаліції цивільного захисту – Кондратюк

Україна розраховує на приєднання Ісландії до "Коаліції цивільного захисту", наголосила віцеспікерка Олена Кондратюк.

"Розраховуємо, що Ісландія приєднається до Коаліції цивільного захисту, яка передбачає створення системи укриттів в Україні", - сказала Кондратюк на зустрічі зі спікеркою парламенту Ісландії Торунн Свейнб'ярнардоттір у вівторок у Женеві, де відбувається Міжнародна конференція голів парламентів.

Як повідомила пресслужба апарату Верховної Ради, Кондратюк зазначила, що Україна цінує послідовну позицію Ісландії щодо приєднання до всіх санкційних пакетів ЄС проти Росії.

"Особливо важливим є той факт, що, навіть не маючи власної армії, Ісландія передає Україні військово-технічну допомогу. Її загальний обсяг сягнув уже $54 млн", - підкреслила віцеспікерка.

Своєю чергою Свейнб'ярнардоттір запевнила, що "Ісландія продовжить фокусуватися на підтримці України".

За словами спікерки парламенту Ісландії, вона на знак протесту не брала участь у спільному фотографуванні з підсанкційною головою Ради Федерації РФ Валентиною Матвієнко.

Як повідомлялось, Кондратюк закликала учасників Всесвітній конференції голів парламентів і бойкотувати публічні заходи за участі Матвієнко.

Теги: #цивільний_захист #ісландія

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