Україна розраховує на приєднання Ісландії до Коаліції цивільного захисту – Кондратюк

Україна розраховує на приєднання Ісландії до "Коаліції цивільного захисту", наголосила віцеспікерка Олена Кондратюк.

"Розраховуємо, що Ісландія приєднається до Коаліції цивільного захисту, яка передбачає створення системи укриттів в Україні", - сказала Кондратюк на зустрічі зі спікеркою парламенту Ісландії Торунн Свейнб'ярнардоттір у вівторок у Женеві, де відбувається Міжнародна конференція голів парламентів.

Як повідомила пресслужба апарату Верховної Ради, Кондратюк зазначила, що Україна цінує послідовну позицію Ісландії щодо приєднання до всіх санкційних пакетів ЄС проти Росії.

"Особливо важливим є той факт, що, навіть не маючи власної армії, Ісландія передає Україні військово-технічну допомогу. Її загальний обсяг сягнув уже $54 млн", - підкреслила віцеспікерка.

Своєю чергою Свейнб'ярнардоттір запевнила, що "Ісландія продовжить фокусуватися на підтримці України".

За словами спікерки парламенту Ісландії, вона на знак протесту не брала участь у спільному фотографуванні з підсанкційною головою Ради Федерації РФ Валентиною Матвієнко.

Як повідомлялось, Кондратюк закликала учасників Всесвітній конференції голів парламентів і бойкотувати публічні заходи за участі Матвієнко.