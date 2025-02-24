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14:26 24.02.2025

Уряд Ісландії прийняв рішення про подвоєння оборонної підтримки України у 2025р – прем'єрка

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Уряд Ісландії прийняв рішення про подвоєння оборонної підтримки України у 2025р – прем'єрка

Уряд Ісландії подвоює оборонну допомогу Україні в 2025 році, заявляє прем'єр-міністерка Ісландії Кріструн Фростадоттір.

"Росія напала на Україну. Росія – це агресор. Україна захищає свою свободу під керівництвом демократично обраного президента…. Україна боронить колективну європейську безпеку і Ісландія це розуміє… Україна потребує більшої підтримки, яка має надійти негайно", - сказала вона в понеділок в Києві, виступаючи на пленарному засіданні "Підтримуй Україну".

В цьому контексті Фростадоттір повідомила: "Ісландія підвищила свою підтримку порівняно з попереднім роком і ми зробимо більше. Можу оголосити, що мій уряд ухвалив рішення про подвоєння нашої оборонної підтримки України цього року".

Вона додала: "Можливо, ми невелика країна і наша підтримка є невеликою. Але ми маємо зробити свій вклад".

Теги: #кріструн_фростадоттір #ісландія

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