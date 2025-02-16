Ісландія може переглянути свою стратегію безпеки, враховуючи ситуацію навколо Арктики - прем'єрка

Ісландія може переглянути свою стратегію безпеки, враховуючи напруження ситуації у питанні Арктики, заявила прем'єр-міністерка країни Криструн Фростадоуттир на Мюнхенській конференції з безпеки у неділю.

Відповідаючи на питання, чи підтримуєте вона мілітаризацію країни, Фростадоуттир сказала: "Ми ніколи не прагнули створити постійну армію і ця позиція не зміниться. Ми важливий стратегічний партнер, але це не означає, що ми нічого не будемо робити в рамках НАТО. Ми сподіваємось, що Арктика залишиться мирною, але не проявляємо наївність. Ми переглядаємо нашу стратегію безпеки".

Вона також заявила, що у переговорах стосовно вступу Ісландії до ЕС буде підніматися питання безпеки. "Ми в Європі, ми є частиною Європи. І розмови щодо вступу в ЄС тривають вже багато років. І під час перемовин, ми будемо говорити й про безпеку", - сказала вона.