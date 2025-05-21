РФ відмовляється підписувати угоду про відкрите море через економічні інтереси в Арктиці - Greenpeace

РФ відмовляється підписувати угоду про відкрите море через можливі економічні інтереси в Арктиці, зокрема, щодо розробки ресурсів у регіоні, вважає директор Greenpeace Україна Наталя Гозак.

"З того, що ми знаємо, в Арктиці, яка якраз зараз дедалі більше відкривається з льодовикового покриву, звільняються акваторії, і ділянки відкритого моря, які також є в Арктиці, вони, очевидно, стануть доступними. І ось зараз інтереси арктичних країн зосереджені, і всі уважно слідкують, що ж буде далі", - сказала вона на пресконференції в середу.

Водночас, на думку Гозак, ратифікація угоди Україною дасть змогу брати участь у прийнятті рішень та протидіяти експансії Росії в Арктиці. "Ми переконані, що угода про відкрите море допоможе, принаймні, Україні брати участь у прийнятті рішень. Чи це буде можливим протидіяти цим інтересам? Ми сподіваємося долучатися до цих процесів і прийняття рішень. Тобто, можливо, якщо Україна не долучиться, це якраз і стане великою проблемою щодо експансії Росії в Арктиці", - зазначила вона.

Водночас еколог та кампейнер Greenpeace Україна Сергій Хара підкреслив екологічні загрози, пов’язані з поведінкою Росії у відкритому морі.

"Якщо вона (Росія – ІФ-У) прагне не допустити цю угоду, щоб вступила в дію, може далі використовувати відкрите море як місце для "роби, що хочеш, добувай, що хочеш, скидай, що хочеш", якісь сміття. А ми знаємо, на жаль, що Світовий океан вже суттєво забруднено - і пластиком, і різними плаваючими хімічними речовинами. Тому, якщо угода вступить в силу і ми будемо, на відміну від Росії, мати там, на тій платформі, голос, то це ще один спосіб боротися проти російських дій - проти довкілля, проти планети і проти людства" - наголосив він.

У 1982 році ООН підписала конвенцію з морського права. Дві імплементаційні угоди до неї "про імплементацію Частини ХІ Конвенції (1999)" і "про виконання положень, які стосуються збереження траскордонних рибних засобів та мігруючих видів" (2002) Україна вже підтримала.

У 2023 році в ООН ухвалила угоду з морського біорізноманіття в районах за межами національної юрисдикції (угода про відкрите море) з метою збереження та сталого використання морського біологічного різноманіття.

Народний депутат України, член комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування Юлія Овчинникова заявила, що підписання Україною угоди про відкрите море стане свідченням відданості курсу євроінтеграції.