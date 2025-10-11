Інтерфакс-Україна
02:36 11.10.2025

Українська збірна з футболу обіграла Ісландію з рахунком 5:3 у чемпіонаті світу-2026

Збірна України після поразки та нічиєї на старті відбіркової кампанії чемпіонату світу-2026 грала у Рейк'явіку з головним конкурентом у боротьбі за друге місце в групі – Ісландією.

Команда Сергія Реброва на стадіоні "Лейгардальсведлюр" у Рейк'явіку здобула перемогу над суперниками з Ісландії - 5:3.

Зокрема, голи: Еллертсон (35-та хвилина), Гвюндмюнссон (59, 75) - у складі Ісландії; Руслан Маліновський (14, 45+5), Олексій Гуцуляк (45), Іван Калюжний (85), Олег Очеретько (88) - у "синьо-жовтих".

В іншому матчі квартету D у Парижі Франція обіграла Азербайджан - 3:0.

Турнірне становище після трьох турів: Франція - 9 очок, Україна - 4, Ісландія - 3, Азербайджан - 1.

Наступний поєдинок у турнірі українці проведуть 13 жовтня - прийматимуть у польському місті Краків збірну Азербайджану.

Теги: #футбол #чемпіонат #ісландія

