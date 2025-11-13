Ветеран Kraken з ампутацією представляє Україну на чемпіонаті світу з джиу-джитсу

Ветеран спецпідрозділу KRAKEN Головного управління розвідки Міноборони України, учасник проєкту Limitless Олександр Дашко, який має ампутацію, представляє Україну на 17-у чемпіонаті світу із джиу-джитсу в Абу-Дабі (ОАЕ), повідомляється на сайті турніру.

Цьогоріч на чемпіонаті світу з джиу-джитсу, у категорії пара джиу-джиутсу Україну представлятиме команда TMS HUB, до складу якої увійшли військовослужбовці та ветерани з ампутаціями з різних регіонів України. Зокрема, серед учасників української команди - ветеран підрозділу KRAKEN ГУР МО України Олександр Дашко.

Він має синій пояс із джиу-джитсу і виступає у змаганнях параатлетів. Спортсмен отримав важке поранення на російсько-українській війні.

13 листопада о 10:00 на арені Мубадала (Zayed Sports City) Абу-Дабі розпочалося жеребкування, за результатами якого визначено час виступу та суперників для української команди.

17-ий світовий чемпіонат з джиу-джитсу триватиме з 12 по 22 листопада 2025 року в Абу-Дабі (ОАЕ) на Арені Mubadala (Zayed Sports City). Цьогоріч у чемпіонаті братимуть участь понад 10 000 атлетів з понад 130 країн, що є найбільшим за кількістю учасників та представлених країн з 2009 року. Окрім цього, понад 60% учасників чемпіонату є іноземцями, які представляють світові спортивні клуби та академії.

12 листопада проводиться чемпіонат серед аматорів; 13 листопада - серед пара-атлетів; 16-17 листопада- серед юніорів; 18-22 листопада - серед професійних атлетів.

У травні 2025 року разом з побратимом Іваном Тарном (ветераном підрозділу "АРТАН" ГУР, який втратив стопу під Бахмутом) Дашко підкорив базовий табір Евересту (висота 5280 м) у Гімалаях. Це було перше в історії сходження українських ветеранів з ампутаціями на таку вершину. Також ветеран представляв українську команду у запливі через Босфор.

Джерело: https://ajptour.com/en/federation/1