Інтерфакс-Україна
Події
23:36 13.11.2025

Ветеран Kraken з ампутацією представляє Україну на чемпіонаті світу з джиу-джитсу

2 хв читати

Ветеран спецпідрозділу KRAKEN Головного управління розвідки Міноборони України, учасник проєкту Limitless Олександр Дашко, який має ампутацію, представляє Україну на 17-у чемпіонаті світу із джиу-джитсу в Абу-Дабі (ОАЕ), повідомляється на сайті турніру.

Цьогоріч на чемпіонаті світу з джиу-джитсу, у категорії пара джиу-джиутсу Україну представлятиме команда TMS HUB, до складу якої увійшли військовослужбовці та ветерани з ампутаціями з різних регіонів України. Зокрема, серед учасників української команди - ветеран підрозділу KRAKEN ГУР МО України Олександр Дашко.

Він має синій пояс із джиу-джитсу і виступає у змаганнях параатлетів. Спортсмен отримав важке поранення на російсько-українській війні.

13 листопада о 10:00 на арені Мубадала (Zayed Sports City) Абу-Дабі розпочалося жеребкування, за результатами якого визначено час виступу та суперників для української команди.

17-ий світовий чемпіонат з джиу-джитсу триватиме з 12 по 22 листопада 2025 року в Абу-Дабі (ОАЕ) на Арені Mubadala (Zayed Sports City). Цьогоріч у чемпіонаті братимуть участь понад 10 000 атлетів з понад 130 країн, що є найбільшим за кількістю учасників та представлених країн з 2009 року. Окрім цього, понад 60% учасників чемпіонату є іноземцями, які представляють світові спортивні клуби та академії.

12 листопада проводиться чемпіонат серед аматорів; 13 листопада - серед пара-атлетів; 16-17 листопада- серед юніорів; 18-22 листопада - серед професійних атлетів.

У травні 2025 року разом з побратимом Іваном Тарном (ветераном підрозділу "АРТАН" ГУР, який втратив стопу під Бахмутом) Дашко підкорив базовий табір Евересту (висота 5280 м) у Гімалаях. Це було перше в історії сходження українських ветеранів з ампутаціями на таку вершину. Також ветеран представляв українську команду у запливі через Босфор.

Джерело: https://ajptour.com/en/federation/1

Теги: #чемпіонат #ветеран #світу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:41 13.11.2025
Український шаховий клуб GRECO виграв корпоративний чемпіонат Європи і стартує на першості світу - Федерація шахів Києва

Український шаховий клуб GRECO виграв корпоративний чемпіонат Європи і стартує на першості світу - Федерація шахів Києва

18:22 19.10.2025
Український ветеран, який пішки йде до Брюсселя, зустрівся з Мерцом і подарував йому свій бойовий шеврон

Український ветеран, який пішки йде до Брюсселя, зустрівся з Мерцом і подарував йому свій бойовий шеврон

02:42 14.10.2025
Адміністрація США має намір виділити $500 млн на захист Чемпіонату світу з футболу та інших заходів від безпілотників

Адміністрація США має намір виділити $500 млн на захист Чемпіонату світу з футболу та інших заходів від безпілотників

02:36 11.10.2025
Українська збірна з футболу обіграла Ісландію з рахунком 5:3 у чемпіонаті світу-2026

Українська збірна з футболу обіграла Ісландію з рахунком 5:3 у чемпіонаті світу-2026

21:34 03.08.2025
У Харкові затримано містянина, який побив та стріляв у ветерана ЗСУ

У Харкові затримано містянина, який побив та стріляв у ветерана ЗСУ

13:27 16.04.2025
«Укрнафта» відкрила 10 кабінетів «Простір турботи про ветерана» у п’яти областях України

«Укрнафта» відкрила 10 кабінетів «Простір турботи про ветерана» у п’яти областях України

01:08 06.04.2025
Українська гімнастка здобула "золото" на Кубку світу в Болгарії

Українська гімнастка здобула "золото" на Кубку світу в Болгарії

06:44 12.12.2024
ФІФА оголосила Саудівську Аравію місцем проведення ЧС-2034

ФІФА оголосила Саудівську Аравію місцем проведення ЧС-2034

15:59 08.10.2024
ВР запровадила е-посвідчення ветерана - нардеп

ВР запровадила е-посвідчення ветерана - нардеп

20:31 29.09.2024
Українські спортсмени вийшли до півфіналу чемпіонату світу з футзалу

Українські спортсмени вийшли до півфіналу чемпіонату світу з футзалу

ВАЖЛИВЕ

Конкурс на посаду керівника ДП "Оператор ГТС" офіційно зупинено

Кабмін доручив провести перевірку всіх найбільших держпідприємств, зокрема у сфері енергетики та ОПК - Свириденко

Оформити заявку на 1 тис. грн в рамках "Зимової підтримки" можна з 15 листопада - Свириденко

Сибіга: Активізація "пʼятої колони" зараз свідчить про те, що з Кремля пішла вказівка всіма способами "топити" особисто Зеленського

Обмеження електрики в п’ятницю також застосовуватиметься всю добу в більшості регіонів – "Укренерго"

ОСТАННЄ

Федоров: РФ застосовує дальнобійні оптоволоконні дрони для загрози українській логістиці

ЗСУ представили наукове дослідження протистояння російській агресії

Американська компанія Carlyle вивчає можливість купівлі закордонних активів "ЛУКОЙЛ" - ЗМІ

В Україні запрацював Єдиний центр ідентифікації тіл загиблих — МВС

Поки конкретики по кандидатурах на посаду глави Міненерго немає – Герус

Через проблеми з реєстрацією власності тисячі українців можуть втратити компенсацію — омбудсман

Мерц попросив Зеленського стримати потік молоді з України

Кабмін погодив залучення 100 млн євро гранту від Франції на відновлення інфраструктури у 2026-2027 роках

Україна має намір приєднатися до Комітету ОЕСР з питань політики регіонального розвитку

Україна має намір домовитися з Руандою про взаємне скасування віз для предʼявників диппаспортів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА