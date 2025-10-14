Адміністрація США має намір виділити $500 млн на захист Чемпіонату світу з футболу та інших заходів від безпілотників

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує спрямувати $500 млн на захист об'єктів майбутнього Чемпіонату світу з футболу та інших великих заходів від атак безпілотників, повідомляє в понеділок Politico.

"За словами глави робочої групи з ЧС з футболу 2026 року Ендрю Джуліані, адміністрація Трампа має намір надати федеральним і місцевим властям $500 млн на розробку стратегії і на захист місць проведення турніру, який пройде в США, Канаді та Мексиці, а також урочистостей на честь 250-річчя США та Олімпійських ігор 2028 року в Лос-Анджелесі, від БПЛА", - передає портал.

Politico зазначає, що виділення коштів на захист від БПЛА призведе до активізації в адміністрації США дискусій на тему того, які саме правоохоронні органи повинні бути уповноважені перехоплювати або збивати дрони.

Жеребкування групового етапу Чемпіонату світу з футболу 2026 року пройде у Вашингтоні 5 грудня.

Фінальна частина 23-го Чемпіонату світу з футболу ФІФА пройде в червні і липні 2026 року, вперше - в трьох країнах. У ньому візьмуть участь 48 збірних.

Більша частина матчів пройде в 11 містах США, включаючи Бостон, Філадельфію і Лос-Анджелес, інші - в Канаді та Мексиці.

Фінал кубка запланований на 19 липня, він відбудеться на стадіоні "Метлайф-стедіум" в передмісті Нью-Йорка.