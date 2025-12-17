Інтерфакс-Україна
23:08 17.12.2025

Голова НБУ та "ПриватБанк" вибачилися перед ветераном без рук за відмову видати картку

Голова Національного банку України Андрій Пишний та "ПриватБанк" вибачилися перед ветераном без рук за відмову видати картку.

"Я з болем прочитав цей допис. Не можу збагнути про що і чим думали в банку. Але точно знаю, що так не має бути. І так не буде! Не буде! Висновки будуть, реакція буде, а подібного – не буде. Я доставлю картку особисто разом із вибаченням від усіх нас", - написав Пишний у Facebook з репостом допису військовослужбовиці Третього армійського корпусу Збройних сил України.

Зокрема, вона поскаржилася, що під час отримання банківської карти військовому відмовили через те, що в нього немає рук.

"20-річний солдат. На війну пішов у 18. У районі Ізюмського на Харківщині втратив усі кінцівки. Високі ампутації. Ідейний, тримається", - написала військова у Facebook.

За її словами, медичний куратор Патронатної служби "Янголи" привезла ветерана у відділення ПриватБанку відновити картку, на яку мають надійти державні виплати. Телефон військового із картками був втрачений у бою.

"Менеджер у відділенні на проспекті Берестейському, 27-А дістає готову картку і каже: візьміть її в руки і потримайте біля обличчя для фото. У людини немає рук. Немає рук - немає картки. Тримати картку іншій людині "не можна". Єдина "альтернатива" від банку - оформити довіреність і видати картку на ім’я медичного куратора", - зазначила військова.

У свою чергу, "ПриватБанк" в коментарях до допису військової зазначив, що наразі зʼясовує всі подробиці інциденту та особисто забезпечить доставку карт.

"Добрий вечір. Ситуація із неналежним наданням послуг ветерану у Києві є неприпустимою. Ми вже зʼясовуємо як це могло статися й особисто забезпечимо доставку всіх необхідних карток. Нам дуже шкода, що ця ситуація виникла і проведемо внутрішню роботу, щоб унеможливити подібне у майбутньому", - написав менеджер банку.

Джерело: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=25569806869318042&id=100001462392656&rdid=9xEbfyFF6c39kOGE#

Теги: #приватбанк #ветеран #нбу

