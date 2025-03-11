Ісландія внесла у Фонд підтримки енергетики України додатково понад EUR2 млн

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Ісландія перерахувала до Фонду підтримки енергетики України понад EUR2 млн, після чого загальний внесок країни до фонду зріс до понад EUR5,6, повідомило Міністерство енергетики України у вівторок.

Зокрема, протягом 2023-2024 років Ісландія здійснила чотири транші внесків до фонду. За ці кошти закуповувалося необхідне обладнання для підприємств паливно-енергетичного сектору Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

"За відповідні кошти закуповується обладнання, яке допомагає енергетикам відновлювати зруйноване ворогом та повертати світло і тепло в домівки українців. Дякуємо Ісландії за підтримку і черговий внесок в енергетичну стійкість України", - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Фонд підтримки енергетики України створено у квітні 2022 року за спільної ініціативи міністра енергетики Германа Галущенка та Єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон при Секретаріаті Енергетичного Співтовариства.

Наразі анонсовані внески партнерів до Фонду перевищили 1 млрд євро. Серед донорів Фонду – державний та приватний сектор з понад 30 країн, зокрема країн-членів ЄС, Великої Британії та США, міжнародні та регіональні організації.

За час свого функціонування Фонд став ефективним інструментом надання міжнародної допомоги в енергетичній сфері, завдяки якому українські енергетики мають змогу відновлювати енергооб’єкти після російських атак, здійснювати ремонти, встановлювати нові потужності.