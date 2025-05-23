Інтерфакс-Україна
Економіка
13:56 23.05.2025

"Укренерго" використає досвід Ісландії як одного з лідерів технологій підвищення ефективності високовольтних електромереж

2 хв читати
"Укренерго" використає досвід Ісландії як одного з лідерів технологій підвищення ефективності високовольтних електромереж
Фото: Pixabay

Очільник НЕК "Укренерго" Олексій Брехт та посол Ісландії в Україні Фрідрік Йонссон обговорили реалізацію проєкту з підвищення ефективності передачі електроенергії українськими високовольтними лініями, що вже перебувають в експлуатації.

"Така тема розмови – цілком закономірна, адже саме Ісландія є одним зі світових лідерів із впровадження відповідних технологій", - повідомило "Укренерго" у п'ятницю.

За словами Брехта, для компанії як під час війни, так і після її завершення, дуже важливим буде питання підвищення ефективності експлуатації високовольтних мереж, зокрема, з урахуванням пошкоджень, яких системі передачі завдали російські обстріли.

"Досвід Ісландії в аспекті впровадження інноваційних технологій, які дозволяють передавати більші обсяги електроенергії наявними лініями та підвищити надійність видачі потужності електростанцій, є одним з найуспішніших", - наголосив він.

Як зазначив очільник "Укренерго", компанія планує реалізувати аналогічний проект в Україні, який значно підвищить не тільки гнучкість енергосистеми, а й здатність більш ефективно інтегрувати відновлювані джерела енергії.

Під час зустрічі Олексій Брехт і Фрідрік Йонссон також обговорили також допомогу, яку може надати Ісландія у відновленні української енергосистеми після російських атак.

Ісландія від початку повномасштабного російського вторгнення передала "Укренерго" через Програму розвитку ООН допомоги на суму близько EUR0,5 млн. Загалом, внесок Ісландії y відновлення української енергетики через ПРООН склав EUR4 млн. Ще EUR 5,8 млн ісландський уряд вніс до Фонду підтримки енергетики України.

Теги: #укренерго #ісландія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:33 22.05.2025
Є певне затягування з призначенням СЕО "Укренерго" через додаткову оцінку кандидатів – глава київського офісу ЕС

Є певне затягування з призначенням СЕО "Укренерго" через додаткову оцінку кандидатів – глава київського офісу ЕС

11:02 21.05.2025
Енергосистема через сонячну погоду потребує перенесення активного споживання е/е на денні години

Енергосистема через сонячну погоду потребує перенесення активного споживання е/е на денні години

19:03 20.05.2025
ПРООН передала "Укренерго" 3 високовольтні автотрансформатори за кошти урядів Японії та Швеції

ПРООН передала "Укренерго" 3 високовольтні автотрансформатори за кошти урядів Японії та Швеції

11:13 06.05.2025
Через негоду знеструмлені 11 населених пунктів у двох областях

Через негоду знеструмлені 11 населених пунктів у двох областях

18:59 28.04.2025
"Укренерго" досягла згоди щодо управління боргом за євробондами на $825 млн

"Укренерго" досягла згоди щодо управління боргом за євробондами на $825 млн

20:40 18.04.2025
У шорт-листі кандидатів на главу "Укренерго" залишилися чинний керівник та ще два її представники

У шорт-листі кандидатів на главу "Укренерго" залишилися чинний керівник та ще два її представники

11:47 18.04.2025
Споживання е/е продовжує знижуватися протягом тижня в умовах профіциту потужності СЕС – "Укренерго"

Споживання е/е продовжує знижуватися протягом тижня в умовах профіциту потужності СЕС – "Укренерго"

14:50 11.04.2025
Комісія першого конкурсу на нову генеруючу потужність відхилила пропозицію "Укрнафти" та ще двох учасників

Комісія першого конкурсу на нову генеруючу потужність відхилила пропозицію "Укрнафти" та ще двох учасників

16:39 09.04.2025
Уникнути тривалих відключень взимку вдалося завдяки значним запасам обладнання – очільник "Укренерго"

Уникнути тривалих відключень взимку вдалося завдяки значним запасам обладнання – очільник "Укренерго"

21:48 07.04.2025
Інвестори готові будувати нову генпотужність за суму від EUR300 тис./МВт до майже EUR1 млн/МВт – конкурс "Укренерго"

Інвестори готові будувати нову генпотужність за суму від EUR300 тис./МВт до майже EUR1 млн/МВт – конкурс "Укренерго"

ВАЖЛИВЕ

Власник "Парусу" та готелю "Україна" Кріппа може купити Міжнародний виставковий центр

Індекс українських акцій WIG-Ukraine впав у середу майже на 7% на песимізмі щодо досягнення миру

Енергосистема через сонячну погоду потребує перенесення активного споживання е/е на денні години

МХП у I кв.-2025 вдвічі збільшив прибуток за зростання виручки на 8%

Торгпред України допускає з 6 червня повернення довоєнних умов торгівлі з ЄС

ОСТАННЄ

Уряд затвердив план дій для подолання кризової ситуації на ринку нафти та нафтопродуктів

Уряд запроваджує процедуру державної реєстрації ГМО

Понад 17 тис. сімей придбали житло за програмою "єОселя"

Банки Укрсиб та Креді Агріколь проведуть техроботи 24 та 27 травня перед зниженням P2P ліміту до 100 тис. грн

Власник "Парусу" та готелю "Україна" Кріппа може купити Міжнародний виставковий центр

Співвласники Enzym Group та Kormotech, родина Вовк створила Міжнародну наглядову раду для глобальної експансії бізнесу

Експорт українським морським коридором у квітні скоротився на 45%

Україна отримала понад $133 млрд фіндопомоги від партнерів за 3 роки

"Укрнафтобуріння" у 2024р. отримало 1,19 млрд грн чистого прибутку

Очільник Миколаївської ОВА закликав бізнес скористатися грантами, пообіцяв $1000 за повідомлення про хабар

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА