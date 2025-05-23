"Укренерго" використає досвід Ісландії як одного з лідерів технологій підвищення ефективності високовольтних електромереж

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Очільник НЕК "Укренерго" Олексій Брехт та посол Ісландії в Україні Фрідрік Йонссон обговорили реалізацію проєкту з підвищення ефективності передачі електроенергії українськими високовольтними лініями, що вже перебувають в експлуатації.

"Така тема розмови – цілком закономірна, адже саме Ісландія є одним зі світових лідерів із впровадження відповідних технологій", - повідомило "Укренерго" у п'ятницю.

За словами Брехта, для компанії як під час війни, так і після її завершення, дуже важливим буде питання підвищення ефективності експлуатації високовольтних мереж, зокрема, з урахуванням пошкоджень, яких системі передачі завдали російські обстріли.

"Досвід Ісландії в аспекті впровадження інноваційних технологій, які дозволяють передавати більші обсяги електроенергії наявними лініями та підвищити надійність видачі потужності електростанцій, є одним з найуспішніших", - наголосив він.

Як зазначив очільник "Укренерго", компанія планує реалізувати аналогічний проект в Україні, який значно підвищить не тільки гнучкість енергосистеми, а й здатність більш ефективно інтегрувати відновлювані джерела енергії.

Під час зустрічі Олексій Брехт і Фрідрік Йонссон також обговорили також допомогу, яку може надати Ісландія у відновленні української енергосистеми після російських атак.

Ісландія від початку повномасштабного російського вторгнення передала "Укренерго" через Програму розвитку ООН допомоги на суму близько EUR0,5 млн. Загалом, внесок Ісландії y відновлення української енергетики через ПРООН склав EUR4 млн. Ще EUR 5,8 млн ісландський уряд вніс до Фонду підтримки енергетики України.