Інтерфакс-Україна
Події
09:06 31.07.2025

Через зволікання з прийняттям нормативних актів лише 16% громад скористались можливістю доплат до зарплат працівникам дитсадків

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Через зволікання з прийняттям нормативних актів лише 16% громад скористались можливістю доплат до зарплат працівникам дитсадків

Голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак заявляє, що через відсутність вчасно прийнятих нормативно-правових актів на виконання закону "Про дошкільну освіту" лише 16% громад скористались можливістю доплат до заробітної плати працівникам дитячих садків.

"Прийнятий закон надає місцевим громадам (як засновникам закладів), повну самостійність у питаннях оплати праці. Тут важливо розуміти два моменти: заробітну плату працівникам закладів дошкільної освіти платить місцева влада; громади самостійно встановлюють розмір зарплат, надбавок, доплат та премій. Якби нормативна база, яка супроводжує закон, була прийнята вчасно, це б надало можливість перерахувати і підвищити виплати працівникам дошкільної освіти в усіх громадах країни", - написав Бабак в телеграм-каналі.

Він розповів, що Комітет проаналізував, як громади скористалися своїм правом на доплати до заробітних плат працівників дитсадків, на основі даних з 1315 громад (всього в Україні 1469 громад) із 24 областей та Києва.

"Аналіз нашого комітету показав, що цьогоріч 15,8% громад по всій країні все ж запровадили додаткові виплати з місцевих бюджетів для працівників закладів дошкільної освіти. У більшості випадків це були суми на рівні 1,3 тис. грн, хоча були й приклади значно вищих виплат – до 25 тис. грн. Загалом підвищені виплати запровадили 208 громад з 1315 у 19 областях України", - написав Бабак.

Зокрема, серед лідерів: Київська (58%), Рівненська (39%), Кіровоградська (30,6%), Волинська (29,6%), Полтавська (23,3%), Житомирська області (22,7%).

Теги: #доплати #громади #дитсадки

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