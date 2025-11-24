Інтерфакс-Україна
Події
20:48 24.11.2025

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях

Асоціація прифронтових міст та громад України пропонує оновлену концепцію державної підтримки – вона об’єднає ресурси держави, місцевого самоврядування, та міжнародних партнерів для реалізації практичних рішень, що дозволять громадам посилювати стійкість навіть у зонах постійних загроз.

Як повідомляє пресслужба Асоціації прифронтових міст та громад, понад 2200 ударів по системі охорони здоров’я, пошкоджено та знищено 800 медичних закладів. Водночас щороку понад 250 тисяч людей в Україні потребують фізичної та психологічної підтримки – серед них військові, ветерани, цивільні, діти. Кількість ветеранів та постраждалих у майбутньому може зрости до 5-6 мільйонів людей.

Такі цифри озвучили 21 листопада, у Дніпрі під час Форуму Асоціації прифронтових міст та громад "Життя поруч з фронтом: безпека, здоров’я, освіта, соціальна підтримка", учасниками якого стали урядовці, керівники органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, фахівці медичної, соціальної сфери, громадських організацій.

Участь у заході взяли Голова Асоціації прифронтових міст та громад, Харківський міський голова Ігор Терехов, міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін, голова Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) Мунір Мамедзаде, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, виконуючий обов’язки голови Полтавської ОВА Володимир Когут, заступниця голови Дніпропетровської ОВА Ірина Грицай, а також очільники та представники громад Дніпропетровщини, Полтавщини, Донеччини.

Як зазначив голова Асоціації прифронтових міст та громад, Харківський міський голова Ігор Терехов, внаслідок збройної агресії росії тільки у Харкові було пошкоджено чи зруйновано 44 заклади охорони здоров’я з 49, деякі зазнали повторних пошкоджень. На проведення відновлювальних робіт вже спрямовано понад 140 мільйонів гривень з різних джерел фінансування.

"Це свідчить про те, що питання охорони здоров’я у прифронтових регіонах – окрема реальність. Додайте до цього постійний стрес, нестачу ресурсів, складну логістику для медиків та пацієнтів. Повномасштабна війна спричинила глибоку кризу в системі охорони здоров’я, і кадровий дефіцит – її суттєва частина. Адже дуже багато фахівців були змушені виїхати з прифронтових територій чи залишити роботу через загрозу життю, втрату житла чи емоційного вигорання. А ті, хто залишився, працюють у надскладних умовах", - сказав він.

Терехов наголосив, що з кожним роком війни ці проблеми поглиблюються, а отже, потребують оновлених більш системних рішень, які дозволять людям у прифронтових громадах – як фахівцям, так і пацієнтам, – жити та працювати гідно, у безпеці, надаючи та отримуючи усю необхідну допомогу".

Дніпропетровщина також щодня відчуває близькість лінії фронту – сім громад області вже визнані зонами бойових дій.

Заступниця голови Дніпропетровської ОДА Ірина Грицай проінформувала, що від початку повномасштабного вторгнення регіон пережив майже 20 тисяч обстрілів: загинула 721 людина, серед них 40 дітей, понад 4380 мешканців були поранені.

"Ми прийняли близько 460 тисяч переселенців, а нині проводимо евакуацію з прифронтових громад Синельниківщини та разом із міжнародними партнерами допомагаємо людям, які змушені залишати свої домівки. Дніпропетровщина стала гуманітарним, логістичним і медичним хабом: лікарі рятують військових і цивільних, розширюємо мережу реабілітаційних відділень", - зазначила вона.

Очільник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут акцентував увагу на необхідності посилення програм, спрямованих на підтримку ветеранів і ветеранок, а також їхню реінтеграцію в суспільство.

"Ми зараз активно працюємо в цьому напрямку, є відповідні обласні програми. З того, що потрібно негайно підсилювати – це забезпечення житлом, яке залишається ключовою потребою. Навіть попри достатню кількість робочих місць та, в цілому, достойний рівень зарплат – без можливості облаштувати побут важко говорити і про роботу, і про інтеграцію. Держава рухається в цьому напрямку, спрощує процедури, розширює програми підтримки, і дуже важливо, щоб фінансування таких рішень продовжувалося", – резюмував Когут.

Про потребу змін у підтримці вразливих категорій людей, зокрема, ветеранів, звільнених з полону, говорив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. За його словами, з початку 2025-го року з полону було звільнено 493 військовослужбовці з Миколаївської області.

"Маємо забезпечити систему належної підтримки на десятиліття вперед. Адже ветерани – важлива частина майбутнього нашої країни. І воно має бути не про втрачене здоров’я, а про відкриті можливості. А отже має бути житло – як фундамент гідного життя після служби, далі – постійний супровід фахівців, аби не "загубити" людину в системі, постійна реабілітація як крок до нормалізації життя і звісно, створення умов для роботи та економічної реінтеграції", – зазначив Кім.

"Саме тому Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію державної підтримки – вона об’єднає ресурси держави, місцевого самоврядування, та міжнародних партнерів для реалізації практичних рішень, що дозволять громадам посилювати стійкість навіть у зонах постійних загроз", - йдеться у повідомленні.

Підсумком заходу також стало оголошення про приєднання до Асоціації понад 140 громад Дніпропетровської, Донецької, Полтавської областей. Загалом меморандуми про приєднання підписали вже понад 350 громад прифронтових областей, які успішно взаємодіють в межах АПМГ.

