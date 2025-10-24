Інтерфакс-Україна
24.10.2025

Міносвіти підтримує ідею дозволити місцевим органам встановлювати доплати для працівників позашкілля

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявляє, що відомство підтримує ідею дозволити органам місцевого самоврядування встановлювати доплати та надбавки для працівників закладів позашкільної освіти.

"Проблематика тих ланок освіти, які фінансуються органами місцевого самоврядування, вона залишається. Механізм щодо дошкільної освіти є дієвим, хоча поки не всі органи місцевого самоврядування користуються ним. Знову ж таки, це залежить від можливостей місцевих бюджетів. Але ми підтримуємо ідею, яку ми обговорювали з нашим профільним комітетом, щодо застосування  такого самого механізму, який був включений в заколн про дошкільну освіту, для закладів  позашкільної освіти. Таку законодавчу ініціативу Міністерство освіти підтримує", - сказав Лісовий під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п’ятницю, відповідаючи на запитання про дозвіл місцевим радам підвищувати зарплати педагогам позашкільної освіти.

Мова йде про те, що згідно з законом про дошкільну освіту, органи місцевого самоврядування можуть приймати рішення, і встановлювати будь-які доплати та надбавки для працівників закладів дошкільної освіти.

Як повідомлялося, у вересня міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявляв, що у відомства є розуміння, що дошкільна, позашкільна, професійно-технічна і фахова передвища освіта повинна бути привʼязана до зростання заробітних плат в школі.

Наприкінці липня голова комітету Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак заявив, що через відсутність вчасно прийнятих нормативних актів на виконання закону "Про дошкільну освіту" лише 16% громад скористалися можливістю доплат до зарплати працівникам дитсадків.

