Інтерфакс-Україна
Події
14:06 27.05.2025

Якщо буде знайдено додаткове фінансування, то сума "вчительської доплати" може бути збільшена в 2026р - Лісовий

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Якщо буде знайдено додаткове фінансування, то сума "вчительської доплати" може бути збільшена в 2026р - Лісовий

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявляє, що якщо буде знайдено додаткове фінансування, то сума "вчительської доплати" може бути збільшена в 2026 році.

"Вцілому на виконання статті закону про освіту нам потрібно понад 300 млрд грн. Безумовно, зараз в час війни ми не знаходимо такої суми", - сказав Лісовий журналістам у вівторок в Києві.

Він зазначив, що на 2025 рік вдалося знайти 12 млрд грн додатково на те, щоб встановити вчителям доплату 1 тис. грн з січня і 2 тис. грн з вересня.

"Є доручення президента опрацьовувати питання підвищення заробітних плат. Ми маємо кілька сценаріїв: щодо спрощення структури зарплати, щодо виведення зарплати як інструменту мотивації для професійного зростання. Але найдешевший з них починається з 40 млрд грн додаткового фінансування. Ми з урядом працюємо над цією метою і сподіваюся, що ми її вирішимо", - додав міністр.

Лісовий заявив, що якщо уряд буде знаходити додаткові ресурси, які будуть менші, ніж 40 млрд, щоб запустити один із сценаріїв, то буде збільшуватися сума так званої "вчительської доплати".

Тобто, якщо на наступний рік буде знайдено ще додаткові 12 млрд грн, то сума доплати збільшиться вдвічі, якщо буде знайдено додаткові 24 млрд грн - сума доплати збільшиться втричі.

Як повідомлялося, згідно з ухваленим у листопаді 2024 року рішенням уряду встановлено, що педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти державної та комунальної форми власності щомісяця здійснюватиметься доплата за особливі умови праці в розмірі 1,3 тис. грн (1 тис. грн "на руки") з 1 січня 2025 року. З 1 вересня 2025 року і до кінця календарного року, в якому припинено або скасовано воєнний стан, ця виплата становитиме 2,6 тис. грн (2 тис. грн "на руки").

Теги: #зарплата #доплати #міносвіти #лісовий

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