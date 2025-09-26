Кабмін встановив доплати для Служби судової охорони на прифронтових територіях

Фото: НБУ

Кабінет міністрів встановив додаткову винагороду 50-200% від окладу для співробітників Служби судової охорони на прифронтових територіях.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у четвер.

Зокрема, установлено, що на період воєнного стану співробітникам Служби судової охорони, проходження служби яких здійснюється на територіях, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ, виплачується додаткова винагорода у відсотках до посадового окладу з урахуванням окладу за спеціальними званнями та надбавками за стаж служби.

Передбачається така доплата: 50% - на територіях можливих бойових дій, для яких не визначена дата припинення можливості бойових дій; 100% - на територіях активних бойових дій та територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, для яких не визначена дата завершення бойових дій; 200% - на територіях активних бойових дій та територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, для яких не визначена дата завершення бойових дій, під час інтенсивних обстрілів (здійснення іншою державою або групою держав обстрілів будь-якими видами зброї (озброєння) один або більше разів протягом доби по території відповідного населеного пункту), у розрахунку на місяць пропорційно кількості днів, коли протягом доби відбувалися такі обстріли.

Згідно з рішенням, додаткова винагорода встановлюється співробітникам Служби судової охорони щомісяця пропорційно часу несення служби в розрахунку на місяць (без урахування часу перебування у відпустці та на лікуванні).

Як повідомлялося, 1 вересня Кабінет міністрів ввів тимчасові додаткові коефіцієнти підвищення посадових окладів для державних службовців деяких судових органів, а 11 вересня - установив на період воєнного стану додаткові коефіцієнти підвищення до посадових окладів працівників патронатних служб у системі правосуддя.