Відповідальні за прифронтові області заступники голів будуть у всіх міністерствах і 4 відомствах – прем'єр

Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко анонсувала запровадження посад заступників голів, відповідальних за політики щодо прифронтових територій, у всіх міністерствах, а також Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державній інспекції ядерного регулювання, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку і врахування позиції регулятора, а також у Фонді державного майна.

"У кожному з міністерств та центральних органів виконавчої влади визначаємо заступників — відповідальних за політики щодо прифронтових територій. Рішення стосується усіх міністерств, Держспецзв'язку, Державної інспекції ядерного регулювання, НКРЕКП та Фонду державного майна. Вони продовжать системну роботу", - написала Свидиренко в Телеграм у суботу.

За її словами, відповідний механізм був ухвалений на засіданні уряду.

Прем'єрка наголосила, що прифронтові території є одним з ключових фокусів уваги українського уряду і робота на цьому напрямку бути системною. За словами Свидиренко, прифронтовими територіями при цьому вважаються дев'ять областей України.

"Активізуємо роботу Координаційного центру з питань управління регіонами, на території яких ведуться/велися бойові дії та є тимчасово окупованими Росією… Життя на прифронтових територіях триває, і люди живуть та працюють там в особливих умовах. Маємо це враховувати в усій державній політиці. Разом працюємо для підтримки людей в прифронтових регіонах та розробляємо нові можливості", - додала Свириденко.