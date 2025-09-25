Освітній омбудсмен про доплати вихователям: Ініціатива важлива, але потрібно дивитися на фінансову спроможність держави

Освітній омбудсмен Надія Лещик вважає важливою ідею запровадження доплат для вихователів закладів дошкільної освіти у громад, які неспроможні це зробити самостійно, якщо держава знайде фінансування для цієї ініціативи.

Водночас вона зауважила, що важливо розуміти, що вважати неспроможністю громади, чому громада є неспроможною, чи є об’єктивні причини для неспроможності, чи це через несприятливий бізнес-клімат у громаді або інші причини.

“З дошкіллям все складно. Був прийнятий закон, напрацьовується нормативна база. У законі передбачено, що органи місцевого самоврядування можуть приймати рішення, і встановлювати будь-які доплати та надбавки для працівників закладів дошкільної освіти. Лише частина громад встановили такі доплати, деякі громади не хочуть цього робити, хоча мають фінансовий ресурс, інші громади - не мають цього фінансового ресурсу, і тому зарплати залишаються доволі низькими”, - сказала Лещик в коментарі агентству “Інтерфакс-Україна” у четвер, відповідаючи на запитання про ідею голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева щодо необхідності вирівняти зарплати вихователів дитсадків до рівня вчителів початкової школи, і запровадити дотації громадам на оплату праці в закладах дошкільної освіти.

Щодо запровадження доплат вихователям, освітній омбудсмен наголосила, що треба дивитися, чи буде у держави фінансова спроможність для реалізації такої ініціативи, оскільки на сьогодні значна частина коштів спрямовується на обороноздатність країни.

“Тому треба адвокатувати, щоб громади та місцеві депутати знайшли можливості для підвищення зарплат у дошкіллі”, - додала вона.

Лещик заявила, що якщо в парламенті ініціюють запровадження доплат для вихователів закладів дошкільної освіти для громад, які не спроможні це зробити самостійно, вона буде це підтримувати.

“Якщо є змога, я підтримую. Але щоб ми не забирали ці гроші у військових, з озброєння тощо”, - сказала вона.

Серед іншого, освітній омбудсмен звернула увагу на схожу проблематику заробітних плат і в позашкіллі, професійній та фаховій передвищій освіті.

“Я би розглядала це питання комплексно”, - наголосила Лещик.

Як повідомлялося, 23 вересня Гетманцев заявив, що необхідно вирівняти зарплати вихователів дитсадків до рівня вчителів початкової школи. Зокрема, уніфікувати систему надбавок і коефіцієнтів для всіх ланок освіти, а також запровадити субвенцію чи дотацію для громад на оплату праці в дошкіллі.

25 вересня міністр освіти і науки Оксен Лісовий, коментуючи ідею Гетманцева, заявив, що у відомства є розуміння, що дошкільна, позашкільна, професійно-технічна і фахова передвища освіта повинна бути привʼязана до зростання заробітних плат в школі. Він наголосив, що в цьому контексті підтримує ініціативу депутатів, і якщо будуть знайдені джерела фінансування для такої субвенції, міністерство буде щасливим.

Наприкінці липня голова комітету Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак заявив, що через відсутність вчасно прийнятих нормативних актів на виконання закону “Про дошкільну освіту” лише 16% громад скористалися можливістю доплат до зарплати працівникам дитсадків.