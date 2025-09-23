Інтерфакс-Україна
16:30 23.09.2025

Необхідно вирівняти зарплати вихователів дитсадків до рівня вчителів початкової школи - Гетманцев

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає за необхідне вирівняти заробітні плати вихователів дитячих садків до рівня вчителів початкової школи, і запровадити дотації громадам на оплату праці в дошкільних навчальних закладів.

"Дошкільна освіта відіграє важливу роль – як соціальну, так і економічну… Натомість ми маємо визнати: кадри, які мають це забезпечити – все ще, на жаль, залишаються без системної уваги держави. Як зазначалося в цьогорічній петиції до Кабміну з вимогою підняти зарплату працівникам галузі (вона швидко набрала свої 25 тисяч підписів), вихователь ЗДО 12-го тарифного розряду отримує близько 7000 грн на місяць. Авторка справедливо зазначає: на ці кошти неможливо забезпечити навіть базові потреби", - написав Гетманцев в телеграм-каналі.

За його словами, наслідком такої ситуації є те, що: 320 тис. дітей раннього віку в Україні не мають доступу до очної дошкільної освіти; у прифронтових регіонах 86% дітей віком до 6 років стикаються із затримками соціального та емоційного розвитку; кадрів, аби працювати з ними там – замало; дефіцит кадрів в системі - вже мінімум 5 тис. вихователів, і він продовжує зростати.

"І головною причиною в Міносвіти також чесно називають маленькі зарплати. Без вмотивованих вихователів ситуація буде погіршуватися", - наголосив голова комітету.

Гетманцев заявив, що для того, щоб змінити ситуацію необхідно: вирівнювання статусу і зарплат вихователів дитсадків до рівня вчителів початкової школи.

"Потрібно уніфікувати систему надбавок і коефіцієнтів для всіх ланок освіти (включно з дошкільною) за аналогією до вчителів початкової школи та запровадити окремий держінструмент співфінансування (дошкільна субвенція/спецдотація), щоб гарантувати єдиний базовий стандарт оплати по країні незалежно від фіскальної спроможності громад", - написав він.

Також на його думку необхідно впроваджувати цільові дотації громадам із дефіцитом власних ресурсів на оплату праці в дошкільних навчальних закладів.

"Закласти у держбюджеті адресні дотації за прозорою формулою: враховувати кількість дітей, рівень доходів громади, втрати інфраструктури, частку ВПО тощо. Це дозволить втримати мережу та забезпечити гідну оплату праці там, де власних доходів бракує", - додав він.

Також голова комітету очікує, що Кабмін та Міносвіти найближчим часом врахують викладені ним зауваження.

"Якщо ж і далі залишати ситуацію як є, нас чекатиме суттєве погіршення доступу та якості дошкільної освіти – із довгим "хвостом" втрат людського капіталу. Вирішення цієї проблеми обов'язково має бути серед наших стратегічних пріоритетів. Про джерела для фінансування: кошти на це потрібно брати з детінізації, на якій постійно наголошую", - написав він.

Натомість голова комітету Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак заявив, що в цілому міркування Гетманцева слушні.

"Окрім одного: після ухвалення закону "Про дошкільну освіту" в 2024 році заробітні плати вихователів дошкільної освіти більше не прив'язані ні до чого і громади можуть встановлювати будь-який рівень заробітної плати. Дехто вже так і зробив, писав про це пару місяців тому, і в деяких громадах вихователі отримують і 20 000 гривень на місяць. А багато хто - ще не зробив. Тому казати, що це проблема уряду - неправильно і нечесно. Уряд більше не впливає на рівень зарплат вихователів, тільки місцева громада", - написав він в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, у кінці липня голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак заявив, що через відсутність вчасно прийнятих нормативних актів на виконання закону "Про дошкільну освіту" лише 16% громад скористались можливістю доплат до зарплати працівникам дитсадків.

