09:19 11.09.2025

Кабмін оновив умови виплати щорічної грошової винагороди за сумлінну працю вчителям

Кабінет міністрів оновив умови виплати педагогічним працівникам закладів та установ освіти державної і комунальної форми власності незалежно від їх підпорядкування щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання покладених на них обовʼязків, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Освіта: оновили умови виплати щорічної грошової винагороди за сумлінну працю вчителям, і відтепер вона має виплачуватися усім педагогічним працівникам усіх закладів і установ незалежно від відомчого підпорядкування", - написала Свириденко в телеграм-каналі за результатами засідання уряду у середу.

Вона додала, що також на рівні Кабміну унормовано право місцевих органів встановлювати інші види та розміри доплат педпрацівникам, ніж встановлені рішеннями уряду.

"Доплата установлена в розмірі 20% посадового окладу за організацію інклюзивного навчання вихователям-методистам у закладах дошкільної освіти", - написала прем'єр.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, також внесено зміни до порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам щодо зарахування до стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років періодів роботи на посадах завідувача, консультанта психолого-медико-педагогічної консультації, завідувача, методиста фільмотеки органів управління освітою, старшого вожатого, вожатого в закладах освіти.

Крім того, передбачено, що: встановлення підвищень посадових окладів та доплат за окремі види педагогічної діяльності керівникам закладів та установ освіти здійснюється за рішенням органу вищого рівня; засновник закладу та установи освіти та/або заклад та установа освіти мають право встановлювати додаткові види та розміри доплат за рахунок власних надходжень.

Серед іншого, внесено зміни до розмірів та умови встановлення доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти щодо встановлення доплати за організацію інклюзивного навчання в розмірі 20% посадового окладу вихователю-методисту в закладі дошкільної освіти, в якому організовано навчання осіб з особливими освітніми потребами і створено три і більше інклюзивних груп.

