Інтерфакс-Україна

Події

11:50 03.04.2025

Київ збільшить щомісячні доплати молодшому медперсоналу, а також лікарям-протезистам і їх асистентам, - Кличко

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Київ збільшить щомісячні доплати молодшому медперсоналу, а також лікарям-протезистам і їх асистентам, - Кличко

Київрада планує збільшити муніципальні надбавки молодшому медичному персоналу, лікарям-протезистам та їх асистентам, а також врегулювати питання виплат членам родин загиблих героїв, зниклих безвісти та тих, хто у полоні, повідомив мер Києва, голова Київради Віталій Кличко.

"Київрада має розглянути питання збільшення виплат муніципальних надбавок молодшому медичному персоналу. Із 2 000 грн до 3 000. Такі надбавки отримуватиме і відповідна категорія персоналу Центрів первинної медико-санітарної допомоги", - написав він у телеграмі у четвер.

За його словами, також Київрада планує додаткові виплати від міста лікарям-протезистам – до 50 тис грн щомісяця та асистентам протезистів – до 20 тис грн. "Таких фахівців у нас небагато і їх робота дуже важлива. Зазначу, тільки в 2024-му в комунальних медзакладах отримали лікування майже 700 осіб з ампутаціями. Більшість із них – військові", - наголосив Кличко.

Також він повідомив, що цього року планується відкрити в Києві 2 протезні лабораторії, в яких і працюватимуть ці фахівці.

"Також маємо розглянути питання про оформлення ще однієї земельної ділянки на Міському (Берковецькому) цвинтарі для поховань загиблих Героїв-захисників України. Та врегулюємо питання виплат членам родин загиблих Героїв, зниклих безвісти та тих, хто у полоні. Йдеться про щомісячну матеріальну допомогу в сумі 11 805 гривень", - додав Кличко.

Теги: #доплати #київрада #медики

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