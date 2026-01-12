Інтерфакс-Україна
Події
20:31 12.01.2026

Кличко анонсував сесію Київради 15 січня з двома питаннями – функціонування міста в умовах НС та виділення коштів для ЗСУ

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про скликання сесії Київради 15 січня, у порядку денному два питання – життєдіяльність міста в умовах надзвичайної ситуації (НС) та додаткове фінансування з бюджету столиці для ЗСУ.

"На найближчий четвер, 15 січня, скликаю сесію Київради," - написав він у телеграм-каналі у понеділок увечері.

За його словами, на сесію буде винесено два питання.

"Перше. Як Київ функціонує та забезпечує життєдіяльність міста в умовах надзвичайної ситуації," - написав Кличко. За його словами, повну інформацію про реальний стан справ депутатам має надати в.о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв. "Заслухаємо також пропозиції депутатів щодо їх допомоги мешканцям у районах та будинках, де зараз найгостріші проблеми," - додав він.

"Друге. Питання виділення додаткового фінансування з бюджету столиці на забезпечення потреб підрозділів Збройних сил України (міська цільова програма "Захисник Києва")," - повідомив Кличко.

Мер зазначив, що засідання відбудеться в закритому режимі, оскільки частина інформації, що буде озвучена, підпадає під режим ДСК — інформації з обмеженим доступом.

 

Теги: #сесія #київрада

