Кабмін установив тривалість щорічної додаткової відпустки помічників вихователів спеціальних дитячих садків

Кабінет міністрів України установив тривалість щорічної додаткової відпустки помічників вихователів спеціальних дитячих садків або спеціальних груп у закладах дошкільної освіти.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.

Зокрема, відповідно до закону "Про дошкільну освіту", установлено тривалість щорічної додаткової відпустки помічників вихователів спеціальних дитячих садків (спеціальних груп у закладах дошкільної освіти), які працюють з дітьми: з функціональними сенсорними труднощами, що передбачають обмеження слухової або зорової функцій, функціональними фізичними або моторними труднощами, функціональними мовленнєвими труднощами, із соціоадаптаційними труднощами, - 7 календарних днів; з інтелектуальними труднощами або із складними порушеннями розвитку, - 14 календарних днів.

Передбачено, що зазначені положення поширюються на помічників вихователів спеціальних груп у дошкільних підрозділах закладів загальної середньої освіти та інших юридичних осіб публічного чи приватного права та фізичних осіб - підприємців, які провадять освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.

Зазначається, що колективним договором або трудовим договором таким працівникам може бути встановлено більшу тривалість щорічної додаткової відпустки.